قیمت جهانی طلا به پایین ترین حد خود رسید/ مردم طلا بخرند

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 295 هزار تومان، طرح قدیم را 315هزار تومان، نیم سکه را 149 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی را نیز در بازار امروز 75 هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را نیز در بازار داخلی 30 هزار تومان و قیمت هر اونس طلای جهانی را نیز یکهزارو 182 دلار عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه قیمت طلا در حال حاضر به پائین ترین حد خود طی سه ماه اخیر رسیده است و این کاهش قیمت بی سابقه است، بهترین فرصت و زمان برای خرید محسوب می شود.

کشتی آرای افزود: قیمت هر اونس طلای جهانی روز پنج شنبه هفته گذشته به یکهزارو 160 دلار یعنی قیمت فروردین ماه امسال رسید، از فروردین ماه تاکنون نیز قیمت طلا دائما در حال اوج گرفتن بود که هم اکنون با کاهش مواجه شده است.

وی ادامه داد: البته قیمت طلا نسبت به روز پنج شنبه با افزایش حدود 20 دلاری مواجه شده است که دلیل آن نیز افزایش تقاضا برای خرید طلا است، زیرا سرمایه گذاران بورسها با مشاهده وضعیت مناسب بازار طلا برای خرید هجوم آوردند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز چهارشنبه هفته گذشته 310 هزار تومان، طرح جدید 292 هزارو 500 تومان، نیم بهار آزادی 148 هزار تومان و ربع سکه نیز 74 هزار و 500 تومان بود.