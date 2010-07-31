نگاه نخبه گرایانه به دفاع مقدس را کنار بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم یاحسینی با تاکید بر اینکه باید جمع آوری خاطرات حاضران در عرصه جنگ تحمیلی را جدی گرفت اظهار کرد: اقشار حاضر در جنگ، دیده‌ها و شنیده‌های بسیاری از لحظات حضورشان در این عرصه دارند؛ من خود در سال 84 در آبادان 500 ساعت نوار ضبط کردم که خاطرات افراد عادی از دفاع مقدس بود و ناگفته‌های بسیاری از آن روزگار داشتند.

وی افزود: باید خاطرات پرستارها، آتش نشانها و همه اقشار را از دوران هشت سال دفاع مقدس جمع آوری کرد و نگاه نخبه گرایانه به دفاع مقدس را تغییر داد.

یاحسینی توضیح داد: امروز زمان این رسیده که نگاهمان را واقعی‌تر و عینی‌تر کرده و عرصه دفاع مقدس را نه تنها به عنوان پدیده ای نظامی یا عرفانی بلکه به عنوان بخشی از تاریخ ایران نیز بررسی کنیم.