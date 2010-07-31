  1. هنر
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

یاحسینی:

نگاه نخبه گرایانه به دفاع مقدس را کنار بگذاریم

نویسنده کتاب"گزارش به خاک هویزه" گفت: ما تا کنون بیشتر به خاطرات مسئولان نظامی پرداخته‌ایم و به همین دلیل از بسیاری لایه‌های دفاع مقدس غافل شده‌ایم و آنها را ناشناخته گذاشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم یاحسینی با تاکید بر اینکه باید جمع آوری خاطرات حاضران در عرصه جنگ تحمیلی را جدی گرفت اظهار کرد: اقشار حاضر در جنگ، دیده‌ها و شنیده‌های بسیاری از لحظات حضورشان در این عرصه دارند؛ من خود در سال 84 در آبادان 500 ساعت نوار ضبط کردم که خاطرات افراد عادی از دفاع مقدس بود و ناگفته‌های بسیاری از آن روزگار داشتند.

وی افزود: باید خاطرات پرستارها، آتش نشانها و همه اقشار را از دوران هشت سال دفاع مقدس جمع آوری کرد و نگاه نخبه گرایانه به دفاع مقدس را تغییر داد.

 یاحسینی توضیح داد: امروز زمان این رسیده که نگاهمان را واقعی‌تر و عینی‌تر کرده و عرصه دفاع مقدس را نه تنها به عنوان پدیده ای نظامی یا عرفانی بلکه به عنوان بخشی از تاریخ ایران نیز بررسی کنیم. 

کد خبر 1125890

