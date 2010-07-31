شمارش معکوس برای آغاز مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، همه چیز در ارومیه که پایتخت والیبال ایران به شمار می رود حکایت از آمادگی کامل دارد، کمیته های 15 گانه با برگزاری مستمر و کاربردی جلسات با حضور استاندار و معاونین و مدیران کل دستگاه های دولتی همه مقدمات را برای انجام یک رویداد مهم ورزشی در استان فراهم کرده اند مقدماتی که نشان از برگزاری بازیها در سطح بسیار بالا و قابل قبول دارد.

مراسم افتتاحیه کاپ آسیا با حضور کشورهای شرکت کننده در مجتمع تفریحی باری ارومیه برگزار می شود، که بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، تمامی کشورهای حاضر در مسابقات در ضیافت شام شرکت می کنند.

آئین خیر مقدم به ورزشکاران و مهمانان، آشنایی یا فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران و آذربایجان، اجرای موسیقی اصیل آذری از جمله قسمتهای این مراسم به شمار می آید.

تمام مسئولان عرصه ورزش استان این بار تمام ادارات و نهادها ورزشی و غیر ورزشی به همراه خیل عظیم ورزش دوستان در سراسر استان بسیج شده اند تا یکدل و همصدا صدای اقتدار و شکوه ورزش والیبال ارومیه نه تنها به گوش مردم قاره پهناور آسیا بلکه تمام نقاط دنیا برسانند حتی به گفته مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی همکاری و همیاری مردم و مسئولان تاکنون بی نظیر و مثال زدنی است.

این در حالیست که تا به امروز تلاش شبانه روزی مجموعه تربیت بدنی و استفاده درست از توان صاحب نظران حوزه ورزش استان موجب تسریع در امور شده است.

اتمام کارهای مربوط به تجهیز و آماده سازی سالن شش هزار نفری از جمله کف پوش بسیار عالی و رساندن میزان نور سالن به بیش از هزار و 250 لوکس که مورد تایید مسئولان برگزاری است، راه اندازی آخرین امکانات و تجهیزات مخابراتی برای اصحاب رسانه، آمادگی چندین تیم کادر پزشکی و اورژانس استفاده از مجهزترین اتوبوس ها و خودروها برای حمل ونقل تیمهای شرکت کننده، تمرینهای چند باره انتظامات مسابقات در سالن شش هزار نفری، برنامه ریزی و هماهنگی کاربردی برای برگزاری افتتاحیه و اختتامیه رقابتها، زیبا سازی مسیرهای منتهی به سالن از جمله رنگ آمیزی و آسفالت کشی، هماهنگی و آمادگی کامل هتل های مورد نظر و اطلاع رسانی ویژه صدا و سیمای استان و مطبوعات محلی و ملی در این ایام حکایت از برنامه ریزی و مدیریت دبیر اجرای مسابقات و همچنین کمیته های مشخص شده دارد.

مسابقات والیبال المپیک دانش آموزی در ارومیه برگزار می شود

نکته قابل توجه اینکه ارومیه در کنار پذیرش رقابت تیم های آسیایی به صورت همزمان میزبان اولین دوره مسابقات والیبال المپیک دانش آموزی کشور است که این امر نشان از توانمندی بالای مدیریت این استان به خصوص در بخش ورزش است.

این رقابتها نهم تا 18 مردادماه با شرکت 70 تیم از سراسر کشور در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه در سالنهای ورزشی آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و علوم پزشکی با حضور 900 دانش آموز و 300 نفر کادر فنی و عوامل اجرایی برگزار می شود.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی یکی از دلایل میزبانی این دو رقابت را نشان دادن توان و پتانسیل بالای استان در بخش ورزش و در رشته والیبال عنوان کرد و بیان داشت: با این دو رویداد مهم ورزشی در نظر داریم نظر مساعد مسئولان ورزش آسیا را برای ثبت ارومیه به عنوان اولین شهر والیبال آسیا جلب کنیم.

ارومیه پایتخت والیبال ایران

ارومیه مهد والیبال ایران و خاستگاه ظهور بسیاری از نام آوران و قهرمانان والیبال کشور می باشد به گونه ای که از سالیان دور و زمانی که مرد نامی و بلند آوازه والیبال شهرمان یدالله کارگرپیشه به همراه جمع کثیری از دیگر بازیکنان شهر و استان آذربایجان غربی عظمت و پویایی والیبال این خطه از ایران عزیز را به رخ دیگر شهرها و استان های کشور کشیدند، طنین والیبال در کوچه و پس کوچه های این دیار بیش از پیش جلوه کرد و به حق، جوانان برومند و شایسته این شهر در تیم های ملی و باشگاهی عرض اندام کردند.

شاید هر از چندی و به دلایل مختلف این عنوان دچار فترت کوتاه مدت شده باشد، اما به دلیل کسب جام ها و عناوین مختلف قهرمانی ارومیه همچنان مهد والیبال کشور بوده و البته هست چرا که در تیم های ملی جوانان این دیار جزو شاخص ترین مهره ها و موثرترین بازیکنان بوده و هستند، سعید معروف طراح و مغز متفکر و پاسور اول تیم ملی، عبدالرضا علیزاده یکی از بهترین لیبروهای سال های اخیر کشور و تیم ملی و همچنین جواد محمدی نژاد جوان محبوب و موثر تیم ملی از جمله این افراد به شمار می آیند و هم اینک هم جزو نفرات اصلی تیم ملی والیبال بزرگسالان کشور محسوب می شوند و این تنها بخش کوچکی از حضور نیروهای مستعد و توانمندی های والیبال این شهر است مهد والیبال کشور این روزها سرگرم آزمون بسیار سخت است .

دومین دوره مسابقات کاپ آسیا در حالی با حضور هشت تیم برتر آسیا ایران، کره جنوبی، ژاپن، چین، قزاقستان، استرالیا، چین تایپه و هندوستان به مدت شش روز در سالن زیبا وتجهیز شده شش هزار نفری غدیر ارومیه از فردا برگزار می شود که این اتفاق هم مزیت و امتیاز بسیار بزرگی برای والیبال ایران و البته شهر ارومیه محسوب می شود، چرا که بار دیگر با همراهی مجموعه والیبال استان، مدیران شایسته و علاقمند به ورزش و همدلی بیش از پیش می توانیم توانمندیهای فرزندان این دیار را به مسئولان برگزاری مسابقات آسیایی و کشوری حاضر در این مسابقات نشان دهیم و این باور را در آنها ایجاد کنیم که ارومیه نه تنها مهد والیبال ایران است بلکه شایستگی و توان و لیاقت پایتخت والیبال آسیا را به حق دار است.

به هر حال مسئولان آذربایجان غربی به همکاری و همیاری مردم خود را برای میزبانی رقابت های ورزشی آسیایی و کشوری والیبال آماده کرده اند که امید می رود در نهایت به اقتدار ورزش ایران در آسیا ختم شود.

این دوره از رقابت ها ویژگی های خاصی به همراه دارد که در ذیل به بخش هایی از آنها اشاره می شود.

متاسفانه حضور بانوان در استادیوم های ورزشی به یکی از چالش برانگیزترین بحث های پیرامون ورزش ایران تبدیل شده، ولی در جلسه هماهنگی رقابتهای AVC کاپ پیشنهاد حضور بانوان تماشاگر در سالن برگزاری مسابقات مطرح شده که با موافقت ضمنی اعضای کمیسیون مواجه شد، که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد حضور بانوان ورزش دوست ارومیه ای در استادیوم الغدیر بلامانع خواهد بود.

تشکیل کانون هواداران والیبال آذربایجان غربی

وجود علاقه مندان زیاد به ورزش والیبال در ارومیه و بالطبع حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه الغدیر ارومیه جهت تماشایا زنده و مستقیم بازیها،حضور لیدر و تشکیل کانون هواداران برای ایجاد هماهنگی بیشتر را ضروری می کند.

در این راستا هیئت والیبال آذربایجان غربی اقدام به تشکیل جلسات هماهنگی با لیدرهای والیبال ارومیه جهت هماهنگی بیشتر کرده است که در نوع خود حرکت قابل توجه به شمار رفته و انتظار می رود تماشاگران نیز در ثبت اقتدار ورزش ایران سهم زیادی داشته باشند.

ساخت انیمیشن مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه

انیمیشن دومین دور از مسابقات والیبال مردان کاپ آسیا در ارومیه ساخته شده که نقش اول این انیمیشن فلامینگو بوده که توپ والیبال را از تایلند که میزبان دوره قبل مسابقات بود در پشت خود حمل و پس از پرواز در آسمان تهران، به سمت ارومیه حرکت می کند و توپ را به سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه محل برگزاری مسابقات می رساند.

فلامینگو نماد دریاچه ارومیه بوده و توپی را هم که حمل می کند توپ بازی فینال دوره گذشته است که پس از به زمین خوردن، آن را می رباید.

بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده این انیمشین در برنامه های تلویزیونی ملی و استانی تا زمانی برگزاری مسابقات و در حین بازیها پخش خواهد شد.

مستند مسابقات والیبال کاپ آسیا ساخته می شود

همچنین با توجه به اینکه برگزاری مسابقات کاپ آسیا در ارومیه لحظات تلخ و شیرین بسیاری را قم خواهد زد، مستند و حواشی این دور از بازیها ساخته می شود.

طی قرارداد منعقد شده با گروه مستند ساز این مسابقات با بهترین دوربینها فیلمبرداری خواهد شد و پس از پایان مسابقات با افکت گذاری صدا، تصویر و زیرنویس انگلیسی مستندی از این رخداد ورزشی آماده می شود.

همچنین تهیه فیلمی از تاریخ والیبال ارومیه ساخته می شود که مقدمات برای تهیه آرشیوی از فیلم های مسابقات مختلف با حضور مربیان و بازیکنان ارومیه ای فراهم شده است.

مسابقات جهانی والیبال در ارومیه برگزار می شود

به گفته مسئولان برگزاری دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با توجه به پتانسیلهای ورزشی، همجواری با چهار کشور و دارا بودن شرایط آب و هوایی مناسب رایزنیها با فدراسیون جهانی والیبال جهت برگزاری مسابقات جهانی در ارومیه در حال انجام است.

بسیج شدن تمام عوامل فنی و اجرایی و حتی مردم برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات کاپ آسیا، نشان دهنده توانایی ارومیه جهت میزبانی مسابقات جام جهانی والیبال خواهد بود.

نمایشگاه بزرگ تاریخ والیبال ارومیه برپا می شود

نمایشگاه بزرگ تاریخ والیبال ارومیه همزمان با برگزاری دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا در شهر والیبال خیز ارومیه برپا می شود.

سفر مهمانان و خبرنگاران خارجی و همچنین حضور سفرا و مسئولان کشورهای شرکت کننده به همراه خانواده های خود در این مسابقات پتانسیل بالایی در جهت شناساندن قدمت والیبال ارومیه را به وجود آورده است.

طبق رایزنیهای انجام شده این نمایشگاه در طول ایام برگزاری مسابقات کاپ در محوطه استادیوم شش هزار نفری غدیر ارومیه پذیرای مشتاقان والیبال خواهد بود.

این نمایشگاه به تجلیل از سرمایه های والیبال شهر ارومیه پرداخته و پیشکسوتان و افتخارات والیبال استان به همراه عناوین و عکسهای مربوطه معرفی خواهند شد.

همچنین کارت پستالهای خاصی با نام و عکس پیشکسوتان والیبال ارومیه به همراه امضای آنان تهیه شده که در طول برگزاری نمایشگاه در اختیار هواداران و علاقمندان والیبال قرار خواهد گرفت.

معرفی ورزش بانوان آذربایجان غربی و والیبال بانوان نیز بخشی خاصی از این نمایشگاه را شامل خواهد شد.

با برگزاری مسابقات کاپ آسیا در ارومیه توجه رسانه ها و جامعه ورزش به ارومیه معطوف شده و بی شک تدبیر درست مراسم حاشیه ای و فعالیتها فرهنگی می تواند در شناساندن تاریخ و فرهنگ ارومیه بسیار موثر باشد.

سالنهای تمرینی مسابقات والیبال کاپ آسیا AVC در ارومیه

سالن الغدیر، دو سالن خانه والیبال و سالن شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به عنوان سالنهای تمرینی تیمهای شرکت کننده در دومین دوره مسابقات والیبال مردان آسیا در طول برگزاری مسابقات هستند

تیم بازرسی این دور از مسابقات در جریان بازدید از این سالنها، امکانات و تجهیزات سالنها را بر اساس استانداردهای مورد قبول فدراسیون والیبال دانستند.

پیشکسوتان والیبال ارومیه کارت ویژه تماشای بازیهای کاپ آسیا را دریافت می کنند

فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در راستای ارج نهادن به پیشکسوتان عرصه والیبال ارومیه با صدور کارت ویژه تماشای بازیهای نیمه نهایی و نهایی دومین دور مسابقات والیبال مردان کاپ آسیا برای این افراد موافقت کرده است.

حضور پیشکسوتان فراموش شده در سالن برگزاری مسابقات برای تماشای بازیها موجب دلگرمی بازکنان و استفاده از تجارب آنها می شود.

تشکیل دو تیم والیبال از پیشکسوتان ارومیه ای

در آستانه دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه دو تیم والیبال پیشکسوتان ارومیه متشکل از تمامی پیشکسوتان تاریخ والیبال ارومیه شامل یک تیم با حضور بازیکنان از رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال و تیم دوم بازیکنان رده سنی ۴۵ تا ۶۰ سال تشکیل می شود.

این تیمها در آینده ای نزدیک جهت برگزاری بازیهای رفت و برگشت دوستانه به کشورهای آذربایجان، اربیل عراق، ترکیه و ارمنستان سفر می کنند.

افتخار آفرینان والیبال ارومیه در طول مسابقات کاپ آسیا تجلیل می شوند

برگزاری مسابقات کاپ آسیا در ارومیه و توجه رسانه های گروهی به این رخداد ورزشی بهترین فرصت برای تجلیل از افتخار آفرینان والیبال ارومیه خواهد بود.

رسول بنایی سر مربی تیم ملی دانش آموزان ایران فاتح مسابقات جهانی دانش آموزان، ناصر شهنازی سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران قهرمان رقابتهای نوجوانان آسیا، سعید ایمانی بازیکن تیم ملی دانش آموزان ایران و عطا زراعت گر بازیکن تیم ملی نوجوانان ایران از جمله افرادی هستند که از آنان طی مراسمی ویژه تجلیل می شود.

فروش روزانه بلیط مسابقات کاپ آسیا

بلیتهای بازی صبح به مبلغ 20 هزار ریال و بلیتهای بازی عصر نیز به مبلغ 50 هزار ریال به فروش می‌رسد که به گفته ی مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی در راستای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه فروش بلیت، بلیتها یک روز قبل از برگزاری مسابقه‌ها پس از پیش‌بینی میزان استقبال بلیت به اندازه نیاز توسط مسئولان تهیه و با نظارت بین افراد متقاضی توزیع می‌شود.

آزمایشات دوپینگ طبق قانون انجام می شود

همچنین مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی به خبرنگار مهر گفت: در این دور از مسابقات نیزآزمایشات دوپینگ طبق قانون و برای دست یافتن به نتیجه عادلانه، توسط کارشناسان مجرب انجام می‌شود.

حضور 9 داور بین المللی و ملی و 20 داور والیبال از آذربایجان غربی نیز یکی از نکات قابل توجه این دور از رقابتها بوده که از این تعداد شش نفر از کشورهای خارجی جهت قضاوت مسابقات به ارومیه دعوت شده اند.

محل اسکان تیمهای والیبال و عوامل اجرایی مسابقات AVC کاپ در ارومیه مشخص شد، اظهار داشت: هتل بین المللی پارک ارومیه و مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی ارومیه پذیرای تیمهای خارجی شرکت کننده در رقابتهای AVC کاپ خواهد بود.

عوامل اجرایی، تیمهای داوری و مهمانان خارجی نیز به همراه تیم ملی ایران در هتل پارک اسکان داده خواهد شد.

نمایشگاه عرضه صنایع دستی در آذربایجان غربی برپا می شود

به دنبال قطعی شدن میزبانی ارومیه برای برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی کاپ آسیا، معاونت صنایع‌دستی آذربایجان غربی چندین غرفه فروش صنایع‌دستی برای مهمانان خارجی در محل هتل های اسکان این دور از رقابتها برپا می‌کند.

شش غرفه‌ فروش صنایع ‌دستی در هتل بین المللی پارک و مهمانسرای جهانگردی ارومیه برپا می‌شود، که تولیدات عرضه شده در این نمایشگاه شامل پیکره تراشی، منبت، شیشه گری و مصنوعات چرمی خواهد بود.

غرفه‌های فروش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی آذربایجان غربی از 8 تا 17 مرداد ماه دایر خواهد بود.

پخش زنده بازیهای دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا از شبکه سوم صدا‌ و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه‌های آسیایی، اختصاص 100 میلیون ریال جهت استاندارد سازی سیستم صوتی سالن مسابقات، هزینه 2.1 میلیارد ریالی جهت اسکان و سایر هزینه های بازیها از محل اعتبارات استانی، تشکیل 23 کمیته بین المللی و استانی و هماهنگی با نیروهای امنیتی جهت بازرسی تماشگرها، برپایی دو بوفه در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات، اسپانسری بانک صادرات ایران و راه اندازی سایت اینترنتی برای خبرنگاران و مهمانان خارجی از جمله ویژگیها و اقدامات انجام یافته در این دور از رقابتها است.