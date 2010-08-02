فراغت پرداختن به کاری "عبث" نیست

دکتر محمد علی آذرشب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این‎که تابستان برای استاد دانشگاه اوقات فراغت است تعریف شما از مفهوم "فراغت" چیست گفت: انسان هیچ‎گاه وقتی به عنوان وقت فراغت ندارد. کارها متنوعند و در تابستان هم که دانشگاه تعطیل است برای پیشرفت و تکمیل زمینه‎های علمی‌اش به نوعی می‌توان به کار دیگری پرداخت. اما فراغت به معنای "عبث" اصلاً وجود ندارد.

مشاور امور بین‌الملل وزارت افرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه افزود: "عبث "به هیچ وجه در دیدگاه الهی و اسلامی پذیرفته نیست و این حدیث معروف که زگهواره تا گور دانش بجوی، یک مفهوم عمیق تمدنی - اسلامی است. انسان اوقات تفریح و استراحت و خوابش را هم می‎تواند هدفمند تنظیم کند به این منظور که خودش را برای یک کار بزرگتر آماده کند. از این جهت به شارژذهنی و بدنی می‎پردازد. بنابراین تابستان وقت کار دیگر و آماده‎سازی برای کارهای بزرگتر و بیشتر است.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد این‎که این اوقات تا چه میزان برای تداوم تحقیقات و پژوهشهای یک استاد ضروری هستند نیز اظهارداشت: تدریس سرکلاس استاد را صرف دانشجویان و درس ‎می‏کند و یک استاد نیاز دارد تا برای کارهای بزرگتر فرصتی فراهم آورد. تعطیلات این فرصت را به دست می‌دهد که روی بازسازی فکری علمی و پژوهشی خود کارکند تا با عمق وحوصله بیشتر و فکر دقیقتر به دنبال کارهای علمی وتحقیقات و پژوهشهای وسیعتر خود برود.