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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

برگزیدگان جشنواره عکس خبری استان فارس انتخاب شدند

برگزیدگان جشنواره عکس خبری استان فارس انتخاب شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: کار داوری آثار رسیده به جشنواره عکس خبری استان فارس به اتمام رسید و برگزیدگان آن انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسامی برگزیدگان طی مراسمی در روز 17 مرداد ماه مقارن با روز خبرنگار در تالار حافظ شیراز اعلام خواهد شد.

همچنین آثار برگزیده و 30 اثر از سایر عکسهای ارسالی به دبیرخانه جشنواره در قالب برپایی نمایشگاهی در روز 11 مرداد ماه همزمان با آغاز هفته خبرنگار با حضور مسئولین اداره کل فرهنگ وارشاد استان نمایش داده می شود.

چندی پیش فراخوان ارسال آثار برای جشنواره عکس خبری استان فارس از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اعلام و در پی آن آثار به دبیر خانه ارسال شد.

موضوعات جشنواره شامل عکس خبری با موضوع آزاد و بخش ویژه بود که دانشجویان دانشکده خبر و عکاسان خبری می توانستند در آن شرکت کنند.

کد مطلب 1125898

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