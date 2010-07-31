به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مهلت ارسال مقالات جهت شرکت در همایش "سیاستگذاری علم و فناوری در آسیا" تا آخر آگوست 2010 (نهم شهریورماه 1389) اعلام شده است.

این همایش، یکی از فعالیت‌های پروژه "علوم، فناوری و نوآوری در توسعه آسیا؛ جایگاهی برای آموزش و سهیم شدن در اطلاعات" است که با استفاده از سکوهای اطلاعات فناوری به صورت اجرای یک کنفرانس ویدئویی در اواخر سال 2010 برگزار شده و طی آن مقاله‏های کوتاه ارائه خواهند شد.

هدف دفتر یونسکو در جاکارتا که با حمایت IDRC کانادا و مشارکت دبیرخانه اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا(ASEAN) و کمیته فرعی توسعه منابع و زیرساختهای علوم و فناوری (SCIRD) این پروژه را انجام می‏دهند، تشویق و تسهیل یادگیری متقابل و امکان سهیم شدن در تجربه‏های موجود در آسیا و اقیانوسیه بویژه در منطقه جنوب شرقی آسیا است.

محتوای مقاله‏ها بر محور علوم، فناوری و سیاست‌گذاریهای "نوآوری در علم و فناوری" متمرکز بوده و شامل موضوعهای توسعه منابع انسانی درعلم و تکنولوژی (S&T)، پشتیبانی مالی از تحقیق و توسعه(R&D) و... ‌باشد. اطلاعات بیشتر در آدرس http://stepan.org/eforum موجود است.