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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

عسکری اعلام کرد:

اثرات گرد و غبار بر طغیان آفات گیاهی/ انتقال دانش فنی به بخش خصوصی

اثرات گرد و غبار بر طغیان آفات گیاهی/ انتقال دانش فنی به بخش خصوصی

رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با تاکید بر اینکه تحقیقات منسجمی در زمینه افزایش آفات در زمان بروز گرد و غبار انجام نشده است، گفت: بررسی ها نشان می دهد که با بروز گردوغبار کنه ها بر روی درختان طغیان می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن عسکری امروز شنبه در حاشیه نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در زمینه میزان اثرات گرد و غبار بر روی طغیان آفات گیاهی تاکنون تحقیقات منسجمی صورت نگرفته است و آماری در این زمینه در دست نیست اما بررسی ها نشان می دهد که در مناطقی که گرد و غبار باشد، کنه های درختان طغیان می کنند.

اولویت های دو کانون دانش و صنعت موسسه تحقیقات پزشکی 

رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ایجاد ارتباط منطقی میان پژوهشگران و صاحبان ایده با صنعتگران را از اهداف این کانون ها ذکر کرد و اظهار داشت: در این موسسه دو کانون دانش و صنعت "آفت کش ها" و "تولید فراورده های کنترل بیولوزیک آفات" راه اندازی شد و تیم های تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه، وزارت صنایع و معادن، انجمن های فعال در زمینه کشاورزی و محققان در شورای این کانون ها تشکیل شده اند تا با تعامل با یکدیگر دانش فنی را به بخش صنعت منتقل کنند.

عسکری یادآور شد: برای انتقال دانش فنی به بخش صنعت و همچنین تولید محصولات ارگانیک شورای این دو کانون نقشه راهی تدوین کرده اند که تا پایان سال ارائه می شود.

وی همچنین به اولویت های این دو کانون اشاره و اضافه کرد: اولویت های کانون کنترل بیولوژیک شامل تدوین نقشه راه، انتقال چند دانش فنی به بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه کشاورزی بدون سم می شود این دانش فنی ها مربوط به نهاده های بیولوژیکی می شود.

کد مطلب 1125901

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