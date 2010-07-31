اثرات گرد و غبار بر طغیان آفات گیاهی/ انتقال دانش فنی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن عسکری امروز شنبه در حاشیه نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در زمینه میزان اثرات گرد و غبار بر روی طغیان آفات گیاهی تاکنون تحقیقات منسجمی صورت نگرفته است و آماری در این زمینه در دست نیست اما بررسی ها نشان می دهد که در مناطقی که گرد و غبار باشد، کنه های درختان طغیان می کنند.

اولویت های دو کانون دانش و صنعت موسسه تحقیقات پزشکی

رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ایجاد ارتباط منطقی میان پژوهشگران و صاحبان ایده با صنعتگران را از اهداف این کانون ها ذکر کرد و اظهار داشت: در این موسسه دو کانون دانش و صنعت "آفت کش ها" و "تولید فراورده های کنترل بیولوزیک آفات" راه اندازی شد و تیم های تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه، وزارت صنایع و معادن، انجمن های فعال در زمینه کشاورزی و محققان در شورای این کانون ها تشکیل شده اند تا با تعامل با یکدیگر دانش فنی را به بخش صنعت منتقل کنند.

عسکری یادآور شد: برای انتقال دانش فنی به بخش صنعت و همچنین تولید محصولات ارگانیک شورای این دو کانون نقشه راهی تدوین کرده اند که تا پایان سال ارائه می شود.

وی همچنین به اولویت های این دو کانون اشاره و اضافه کرد: اولویت های کانون کنترل بیولوژیک شامل تدوین نقشه راه، انتقال چند دانش فنی به بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه کشاورزی بدون سم می شود این دانش فنی ها مربوط به نهاده های بیولوژیکی می شود.