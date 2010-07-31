آثار رسیده به جشنوراه مجسمه های شنی داوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، قدرت الله یوسفی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پنج تن از اساتید هنرمند متشکل از هیئت سیاستگذاری و هیئت داوران آثار رسیده به جشنواره را داوری می کنند.

وی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر تعداد زیادی اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده یادآور شد: این آثار به بیش از 700 مورد رسیده که در نهایت 31 اثر داخلی و بین پنج تا 10 اثر خارجی انتخاب خواهند شد.

یوسفی با بیان اینکه بیش از 50 هنرمند مازنی در این جشنواره شرکت کرده اند که هر کدام به طور میانگین چهار اثر به جشنواره ارسال کرده اند، تصریح کرد: 30 تا 40 درصد آثار جشنواره مربوط به هنرمندان بومی استان است.

مدیر اجرایی ششمین جشنوراه بین المللی مجسمه های شنی در خصوص برنامه های جنبی این جشنواره گفت: نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، جشنواره بادبادکها، جشنواره غذاها و پوشاک سنتی و صنایع دستی مازندران و جشنواره فرهنگی هنری موسیقی سنتی، طنز و نمایش خیابانی از جمله برنامه های جنبی این جشنواره هستند.

یوسفی با اشاره به دو توافقنامه با بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و همچنین دفتر اجتماعی استانداری مازندران از اختصاص جوایز ویژه این دو نهاد به موضوعات دفاع مقدس و حجاب خبر داد و افزود: اداره کل حفظ آثار علاوه بر اهدای سکه به پنج اثر برتر در زمینه دفاع مقدس اقدام به خریداری بهترین اثر در این زمینه برای پارک موزه دفاع مقدس مازندران خواهد کرد.

وی یادآور شد: دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران نیز مبلغ 50 میلیون ریال به اثر برگزیده در زمینه عفاف و حجاب اختصاص خواهد داد.

یوسفی با بیان اینکه حدود 10 کشور عضو اکو و حاشیه خلیج فارس در این جشنواره شرکت خواهند کرد، گفت: وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی مجسمه های شنی حضور خواهد داشت.

ششمین جشنواره بین المللی مجسمه های شنی سیزدهم تا پانزدهم مردادماه در بابلسر برگزار خواهد شد.