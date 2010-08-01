به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برنامه جایزه بین‌المللی ملینا مرکوری را در زمینه حراست و مدیریت چشم‌اندازهای فرهنگی در سال 2010 برگزار می‌کند.

هدف از اعطای این جایزه که هر دو سال یکبار اعلام می‌شود، تقدیر از تلاشهای افراد و نهادهایی است که اقدامات شاخص و برجسته‌ای در زمینه حفاظت و گسترش چشم‌اندازهای مهم فرهنگی انجام داده‌اند.

مکان‌هایی که برای شرکت در این برنامه معرفی می‌شوند باید حداقل در یکی از مقولات سه‌گانه چشم‌اندازهای فرهنگی که توسط کمیته میراث جهانی تعریف شده است قرار گیرند.

این مقولات عبارتند از باغها و فضاهای سبز اطراف مجموعه‌های مذهبی، مکانهای متحول ‌شده فرهنگی بر اساس نیازهای اجتماعی، اقتصادی، اداری یا مذهبی و محلهایی که اهمیت پیوندهای نهان پدیده‌های مذهبی ـ هنری یا فرهنگی ـ بومی را به معرض نمایش می‌‌گذارند.

آیین‌نامه جایزه بین‌المللی ملینا مرکوری، فرم ثبت نام و اطلاعات بیشتر درباره آن در آدرس http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001885/188525e.pdf موجود است. آخرین مهلت برای ارسال مدارک لازم به کمیسیون ملی یونسکو در ایران، اول شهریور 1389 در نظر گرفته شده است.