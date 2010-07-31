3200 حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان زنجان با بیان اینکه در همین راستا برای 150 حلقه چاه نیز مجوز برق دار شدن به شرط استفاده در آبیاری تحت فشار صادر شده است خواستار تسریع در تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز استان شد و افزود: هرگونه اقدامی در رابطه با چاههای غیرمجاز باید در راستای حفاظت از منابع آب استان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی به شهرستان ها اختیاری جهت اقدام مستقل در مورد تصمیم گیری چاههای غیرمجاز داده نخواهد شد ادامه داد: تصمیم گیری در مورد تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز باید به سرعت و از طریق نهادهای مرتبط انجام گیرد.

رئوفی نژاد در زمینه نصب کنتور برق برای چاههای مجاز استان، خاطر نشان کرد: مراحل نصب 200 کنتور باید تا پایان شهریور ماه امسال برای چاه های دارای مجوز استان به اتمام برسد، همچنین تا پایان سال جاری این تعداد به 100 کنتور خواهد رسید.

همچنین فرماندار خدابنده گفت: سه هزار و 460 حلقه چاه مجاز و یک هزار و 423 حلقه چاه غیرمجاز در خدابنده وجود دارد.

نورالدین رفیعی، برداشت اضافی آب از چاه های غیرمجاز این شهرستان را 14 درصد بالاتر از حد مجاز دانست و افزود: تاکنون 10 درصد از چاه های مجاز خدابنده برق دار شده اند و 665 متقاضی نیز برای تأمین نیاز سوخت چاه های مجاز مراجعه کرده اند اما با ادامه این روند در مدت 6 سال هم نمی توانیم نسبت به برق دار کردن چاه های مجاز اقدام کنیم.