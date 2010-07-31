کم کردن فاصله میان شمال و جنوب شهر اولویت مهم شهرداری تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، شهردار تهران دغدغه مسئولان را بالابردن کیفیت زندگی در بعد معنوی و هم در بعد مادی بیان کرد و گفت: این بزرگترین رسالت مسئولین در هر سطح جمهوری اسلامی است.

محمدباقر قالیباف گفت: رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت بزرگترین مشکل تهران است و تلاش ما بر این است که هم خوب کار کنیم و هم کار خوب انجام دهیم.

وی گفت: روزی که در شهرداری خدمت خود را شروع کردم سعی کردم از بیشتر شدن فاصله بین شمال و جنوب تهران که امکانات رفاهی در شمال تهران و مشکلات در جنوب تهران در سال های قبل هر روز بیشتر می شد جلوگیری کنم، وعده کم شدن این فاصله را ندادم اما قول دادم جلوی این فاصله که در گذشته رو به گسترش بوده را بگیرم و اکنون نه تنها این فاصله گسترش پیدا نکرده بلکه در بعضی موارد کم تر هم شده است.

مشکل زباله کهریزک قدمت 45 ساله دارد

قالیباف در مورد زباله های کهریزک گفت بیش از 45 سال است که زباله در کهریزک به صورت غیر بهداشتی و غیر استاندارد دفن شده و اگر دریاچه شیرابه ای در عرض 45 سال تولید شده تا قبل از من کسی دغدغه جمع آوری این شیرابه را نداشته و این مشکل 45 ساله در آینده ای نزدیک حل خواهد شد و این منطقه را تبدیل به یک پارک بزرگ خواهیم کرد و حداکثر تا 2 سال آینده وضعیت بازیافت که یک زخم کهنه است را حل می کنیم و دفن زباله را بسیار محدود و کاملا بهداشتی تبدیل می کنیم.

وی گفت: با مشارکت و مشورت مسئولین و کارشناسان دفن بهداشتی زباله ها اتفاق خواهد افتاد که هیچ شیرابه ای اتفاق نیفتد و اکنون دو سال است که تلاش میکنیم زباله شهر تهران را درون شهر به انرژی تبدیل کنیم.

شهردار تهران تصریح کرد: در بحث حمل و نقل ریلی به غیر از کرج مکان دیگری وجود نداشت که متروی تهران را به آنجا ببریم و این دومین شهری است که مترو تهران به آنجا کشیده می شود و این برنامه مترو کهریزک برای سال 90 بود که با اولویت این کار را انجام دادیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در بهار سال آینده سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) قطار به وسیله تونل به ایستگاه کهریزک برسد.

ایستگاه کهریزک در جنوب ایستگاه حرم مطهر در منطقه کهریزک با زیربنایی حدود هشت هزار متر مربع در محوطه ای به مساحت دوازده هزار متر مربع به صورت تونل احداث خواهد شد.

طراحی سکوی این ایستگاه به صورت جزیره ای است به طوری که سکوی مسافری در وسط قرار گرفته و خطوط رفت و برگشت قطار در طرفین این بخش به دلیل جلوگیری از اتلاف وقت برای تعویض قطار ها قرار دارند.

با بهره گیری از این مسیر و ایستگاه و اتصال آن به مسیر خط یک متروی تهران در ایستگاه حرم مطهر، مسافران این مناطق به ویژه اهالی کهریزک، شهرک های اطراف، شهرک های صنعتی و کارخانه های آن محدوده به خصوص تردد از طریق جاده قدیم قم به شبکه ی متروی تهران متصل شده و از تسهیلات آن بهره مند خواهند شد.

این مسیر تا کهریزک، طول خط یک متروی تهران به 40 کیلومتر خواهد رسید و طول مسیر ریل گذاری در این بخش حدود چهار کیلومتر و حجم خاک برداری حدود 200 هزار متر مکعب، تعداد تراورس به کار رفته شش هزار قطعه است.