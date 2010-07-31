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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۵

فرهودی خبر داد:

احداث23 سالن چند منظوره وررشی در مدارس مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و. پرورش مازندران از احداث 22 سالن چندمنظوره درون مدرسه ای خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی ظهر شنبه در جلسه شورای پرورشی استان در ساری اظهار داشت: برای ساخت، تجهیز و تکمیل این 22 سالن علاوه بر اختصاص سرانه ورزشی به مدارس مبالغی نیز از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان برای این امر در نظر گرفته شده است .

وی با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید بر 3 امر تحصیل، تهذیب و ورزش در مدارس اظهار داشت: در همین راستا تلاش شده تا در مدارس استان با تهیه مقدمات تجهیزات و وسایل ورزشی زمینه و فضای لازم برای تحصیل، تهذیب و ورزش دانش آموزان فراهم شود.
 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکانات موجود تکافوی نیاز دانش آموزان نخواهد بود لیکن در این سال ها تلاش های زیادی در راستای تحول ورزش مدارس انجام گرفته لذا امیدواریم با تاکید مقام عالی وزارت در آینده نزدیک شرایط بهتری برای رشد استعدادهای ورزشی دانش آموزان فراهم شود.
 
فرهودی افزود : با توجه به بضاعت فیزیکی موجود در استان و در اختیار بودن تمامی سالنهای ورزشی در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان ، برنامه ریزی لازم از سوی عوامل اجرایی جهت تمرین و اعزام تیم های دانش آموزی استان به اردوی آمادگی اولین المپیک دانش آموزی کشور صورت گرفت.
 
 
کد مطلب 1125911

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