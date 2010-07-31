شاخص توزیع اعتبارات فرهنگی و عمرانی باید متفاوت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضاصابری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این ضعف و عقب ماندگی به دلیل همجواری و همسایگی با کشور افغانستان خیلی بیشتر نمود پیدا می کند.

وی با اشاره به نبود سخت و نرم افزارهای فرهنگی در حوزه های انتخابیه خود بیان داشت: اگر مسئولان این شهرستانها بخواهند جلسه یا همایشی را در نهبندان و سربیشه برگزار کنند یک باب سالن متناسب با شان مردم وجود ندارد و امکانات نرم افزاری هم در این نقاط نیست.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بر ایجاد زیرساختهای فرهنگی در این شهرستانها با توجه به اختصاص بودجه های خاص فرهنگی در سفر سوم هیئت دولت به استان تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به اختصاص بودجه های فرهنگی ابتدا باید زیرساختها در زمینه سخت افزاری ایجاد شود زیرا در این زمینه خیلی عقبیم و سپس قسمت نرم افزاری مورد توجه قرار گیرد.

صابری وضعیت فرهنگی مرکز استان را به دلیل دارابودن مراکز آموزش عالی مختلف، حوزه علمیه، مراکز فرهنگی و هنری بهتر از دیگر شهرستان های استان دانست و گفت: چون استقبال عمومی برای کارهای فرهنگی کم است بخش خصوصی هم در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند.

وی با بیان اینکه در شهرستان سربیشه حتی یک نشریه محلی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: شهرستان نهبندان نیز یک نشریه وجود دارد که به صورت خیلی محدود منتشر می شود زیرا توجیه اقتصادی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه ایجاد زیرساخت های فرهنگی در شهرستانهای نهبندان و سربیشه ابتدا دولت باید سرمایه گذاری کند تا بعد از آن بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری شود.