بهبود وضعیت آب روستاهای خراسان جنوبی نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکابادی ظهر شنبه در جلسه مشترک نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار سربیشه و اعضاء هیئت مدیره شرکت آبفار خراسان جنوبی افزود: امسال هیچگونه اعتباری در سرفصل فروش اوراق وزارت نیرو برای شرکت های آب و فاضلاب روستایی در نظر گرفته نشده است.

وی بیان داشت: از محل اعتبارات طرح های تملک دارائیهای استان فقط 3 درصد برای آب و فاضلاب روستایی پیش بینی شده است.

بسکابادی همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و فرمانداران را در جهت تغییر نگاه و پیگیری موضوع آبرسانی به روستاها را در سطح وزارت نیرو خواستار شد و اظهارداشت: اعتبارات تخصیص یافته برای آبرسانی به روستاها را مناسب نیست و اگر اعتبارات ملی مناسب برای آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شود مردم محروم و روستائیان از نعمت آب شرب و بهداشت برخوردار خواهند شد.

وی خواستار تخصیص اعتبارات ویژه در سال 89 از محل اعتبارات عمرانی و تملک دارائی ها برای آبرسانی به روستاها ی استان شد.

در این جلسه فرماندار شهرستان سربیشه گفت: پراکندگی روستاها در شهرستان سربیشه معضل کمبود آب شرب مجتمع های آبرسانی را چند برابر کرده است و در بعضی از نقاط شهرستان اصلا آب نیست و در بعضی از مناطق هم کمبود آب زیاد می باشد.

سیدعلیرضا حسینی ادامه داد: مشکل، کمبود اعتبار و بودجه برای تأمین آب شرب روستایی است که باید بصورت ویژه مد نظر مدیران قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بودجه طرح های تملک دارائی پاسخگوی مشکلات روستاها نیست، گفت: کمترین بودجه به شهرستان سربیشه اختصاص یافته است در صورتیکه آب و فاضلاب روستایی بیشترین مشکلات را دارد و باید تمهیدات لازم پیش بینی و موانع برطرف شود.

وی ادامه داد: مجتمع های آبرسانی پخت،درح،زیدر،اسفزار و جیک و زیدر در این شهرستان با کمبود آب مواجه هستند.

نماینده محترم مردم شهرستان نهبندان و سربیشه نیز از تلاشهای مدیران و مجموعه کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تشکر نمود و خواستار انعکاس موضوع و مشکلات شبکه های آب روستایی شد.

محمد رضا صابری افزود: اکثر مجتمع های آب روستایی از قنوات و چاههای دستی تأمین آب می شدند که امروز با توجه به خشکسالی ها با مشکل مواجه شده اند و با تانکر سیار برای آنها آب حمل میشود که این موضوع جوابگوی نیاز روستائیان نیست.