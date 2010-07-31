اقدامات پیشگیری از وقوع جرائم رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احد سیاوش پور در دومین نشست شورای قضایی استان فارس در جمع معاونین دادگستری استان فارس و مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در فارس گفت: اقدامات پیشگیری از وقوع جرم باید در عمل اجرایی شود تا اثراث مثبت امنیت روانی ناشی از این اقدامات برای جامعه محسوس باشد.

وی ضمن انتقاد از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و عدم رضایت از این روند گفت: بررسی آماری جرائم خرد در استان نشان از عدم توجه و اهمیت سازمانها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم دارد.

رئیس کل دادگستری فارس خواستار توجه بیشتر مدیران به خصوص متولیان امور شهری در مقابله با جرائم خرد و پیشگیری از فراهم شدن زمینه گسترش جرائم مذکور در استان شد و افزود: برنامه ریزی علمی و تعامل دستگاهها و نهادهای اجرایی به خصوص مدیران شهری لازمه حرکت مثبت در امر پیشگیری از وقوع است.

رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با اشاره به اقدامات هماهنگ دستگاه قضایی و انتظامی امنیتی فارس در مقابله برخی شرارتها از ابتدای امسال تاکنون، از صدور کیفرخواست سه پرونده مهم در دادسرای شیراز خبر داد و افزود: این اقدامات مهم و بزرگ دستگاه قضایی در حفظ امنیت استان با همکاری و تعامل نیروهای انتظامی، دستگاه های امنیتی و شورای تامین استان موثر بوده است.

در ادامه مدیر کل زندانهای فارس در گزارشی، وضعیت احداث زندانهای جدید در استان فارس را تشریح کرد.

در این گزارش پروژه احداث زندان در شهرستانهای لار، فیروزآباد، لامرد و قیروکارزین و مشکلات پیش روی احداث این پروژه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین با تصمیم شورای قضایی استان فارس مقرر شد احداث زندانها در جنوب استان فارس در اولویت برنامه های عمرانی سازمان زندانهای فارس قرار گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان نیز در نشست شورای قضایی فارس ضمن اعلام آغاز صدور سند مالکیت تک برگ در استان فارس با اشاره به مزایای این سند در جلوگیری از خدشه دار شدن اسناد و پیشگیری ازجعل گفت: سرعت و دقت در صدور اسناد ونیز استفاده از تکنیکهای چاپ امنیتی از جمله ویژگی های این اسناد است.

عبدالحسین رامشی خاطرنشان کرد: این پروژه دراداره ثبت اسناد ناحیه چهار اجرایی شد که در دو هفته آینده در دیگر نواحی ثبتی شیراز و سپس در کل استان اجرایی می شود.