سیاستهای سارکوزی؛ عامل دودستگی و تشدید آشوبها در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زوددویچه سایتونگ در تحلیلی در این باره نوشت: سیاست سختگیری در برابر کولیهای اروپای شرقی موسوم به روما که از طرف نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعمال شده است یک مانور از پیش تعیین شده سیاسی است. وی می خواهد از این طریق دو چیز را بدست آورد.

اولا اینکه در زمانی کوتاه موضوع هزینه های غیر قانونی برای حزبش را منحرف کرده و حواسها را از آن پرت کند و در طولانی مدت نیز پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 را در سر می پروراند. سارکوزی برای برنده شدن در این انتخابات و جمع کردن آراء احزاب راست افراطی بر موضوع امنیت داخلی تاکید می کند.

البته سارکوزی در جریان این اقدامات خود ریسک بالایی می کند. وی به جای اینکه اتحاد در کشور ایجاد کند شکاف و دودستگی ایجاد می کند و به جای اینکه آشتی و صلح برقرار کند به آشوب و افراط گرایی دامن می زند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: وی نسخه غلطی را در زمان بحران فرانسه برای این کشور پیچیده است که در پایان می تواند به زیان خود او باشد. به این ترتیب سارکوزی این روزها دیگر به عنوان رئیس جمهوری همه مردم فرانسه حکومت نمی کند بلکه بیشتر در نقش یکی از سیاستمداران حزبش و یا وزیر کشور که زمانی عهده دار این مسئولیت بود ظاهر شده است.

در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه البته سارکوزی باید نظم و امنیت را در کشورش برقرار کند و شورشیها را در جای خود بنشاند می نویسد: البته سارکوزی از حد خود فراتر رفته است و در این باره افراط می کند. وی از احساسات مردمی سوء استفاده کرده و بدون اینکه ضرورتی داشته باشد آنها را علیه یک اقلیت خاص در کشور می شوراند.