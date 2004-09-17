كشته و زخمي شدن بيش از 80 عراقي درفلوجه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع پزشكي عراق امروز جمعه با اعلام اين خبرافزود: هواپيماهاي ارتش آمريكا نيمه شب گذشته بارديگربه بهانه هدف قرار دادن گروه وابسته به ابو مصعب الزرقاوي عضوبرجسته القاعده، شهر فلوجه را بمباران كردند .

اين منبع پزشكي عراق نيزگفت: دراين بمباران دستكم 32 عراقي كشته و بيش از 48 تن ديگر نيزمجروح شدند كه حال برخي مجروحان وخيم گزارش شده است .

13 باب ازمنازل عراقيها براثر بمباران روستاي زوبع واقع در 15 كيلومتري غرب فلوجه بدست نيروهاي آمريكايي تخريب شد واين حمله خسارات فراواني برجاي گذاشت .

يكي ازپزشكان بيمارستان فلوجه گفت: تاكنون اجساد 27 عراقي كه اكثر آنها كودك و زن هستند اززير آوارمنازل بيرون آورديم و به بيمارستان منتقل كرديم .

يكي ديگر ازپزشكان اين بيمارستان گفته است نيروهاي ائتلاف در حمله اي ديگربه شهر فلوجه يك تن را كشته و 6 تن ديگر را زخمي كردند.

به گفته شاهدان هنوزشماري ديگر ازخانواده هاي عراقي درزير آوار مانده اند و تيم هاي امداد سرگرم بيرون آوردن آنها هستند .

ارتش امريكا با انتشار بيانيه اي با تاييد اين حمله اعلام كرد: نيروهاي چند مليتي ديشب اهداف از پيش تعيين شده اي را مورد هدف قراردادند .



آنها يك كانون تروريستهاي وابسته به ابو مصعب الزرقاوي را تخريب كردند زيرا عوامل اين گروه ازاين كانونها براي طراحي عمليات خرابكارانه عليه دولت موقت عراق استفاده مي كردند .