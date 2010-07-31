بزرگترین رویداد فرهنگی لرستان در ایستگاه افتتاح / مطبوعات در حاشیه رسانه های دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با حضور در محل نمایشگاههای دائمی استان که هنوز نیمه تمام است و از شهر فاصله دارد جنب و جوشی را می توان دید که حکایت از در جریان بودن رویدادی فرهنگی است.

حضور اصحاب مطبوعات و خبرگزاری های استان در دومین دوره از نمایشگاه مطبوعات در حالی کلید می خورد که اگر سال گذشته مشکل عمده رسانه ها کمبود فضا بود امسال با فضایی که برای برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در نظر گرفته شده به نظر می رسد مطبوعات بخش کوچکی از فضا را در اختیار گرفته اند.

این در حالی است که از نمایشگاه رسانه های دیجیتال با بیش از 170 غرفه می توان به عنوان بزرگترین نمایشگاه برگزار شده در لرستان نام برد.

به هر حال هر چند تقارن برگزاری دو نمایشگاه فرهنگی مطبوعات و خبرگزاری ها و رسانه های دیجیتال از برخی مزایا خالی نیست ولی به نظر می رسد مطبوعات در این دوره از جشنواره بیش از آنکه در متن نمایشگاه باشند در حاشیه این نمایشگاه قرار گرفته اند تا حتی فضایی که برای بازی های رایانه ای در نظر گرفته شده است نیز موقعیت مطبوعات را تحت الشعاع قرار دهد.

این در حالی است که مهمان دعوت شده برای افتتاح نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی استان نیز رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد می باشد.

از سوی دیگر فاصله محل نمایشگاههای دائمی لرستان با مرکز شهر به معضل دیگری برای اصحاب رسانه تبدیل شده تا بیش از آنچه صرف غرفه آرایی می شود هزینه ایاب و ذهاب خبرنگاران باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و دومین جشنواره مطبوعات لرستان از نهم تا پانزدهم مرداد ماه، اظهار داشت: استان لرستان بعد از استان تهران هشتمین استان کشور در برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال است.

سید عارف علوی با بیان اینکه تاکنون این استان در زمینه اطلاع رسانی جزو برترین های کشور است، افزود: در این نمایشگاه مبلغ یک میلیارد ریال بن خرید بین بازدید کنندگان توزیع خواهد شد.

علوی هدف از برگزاری این نمایشگاه را فرهنگسازی موضوع رسانه های دیجیتال و استفاده صحیح خانواده ها و مردم از این رسانه ها عنوان و تصریح کرد: ما تبلیغات خود را از هفته های قبل و به صورت انبوه شروع کرده ایم.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه یک شهر دیجیتال وجود دارد که تمامی خدمات این شهر بصورت دیجیتالی انجام می شود و در بخش های مختلف نرم افزارهای چند رسانه ای، نرم افزار تلفن همراه و بازیهای رایانه ای آماده ارائه خدمات به بازدید کنندگان می باشد.

علوی درباره نحوه چگونگی توزیع بن در این نمایشگاه گفت: بن ها هر روز در محل نمایشگاه و با ارائه کارت ملی هر شخص توزیع خواهد شد و هر فردی فقط یک مرتبه حق استفاده از بن را دارد که بر اساس مدر ک تحصیلی افراد سقف خرید از 10 تا 30 هزار تومان متفاوت خواهد بود.

وی از تخفیف 80 درصدی محصولات برای عموم مردم خبر داد و بیان داشت: به خاطر تسهیلات داده شده به طور حتم استقبال مردم از این نمایشگاه بسیار چشمگیر خواهد بود و پیش بینی می شود حدود نصف جمعیت شهر یعنی بالغ بر300 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کنند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در زمینه مشکلات مردم برای بازدید از نمایشگاه گفت: با هماهنگی های صورت گرفته شده با شهرداری خرم آباد سرویس ایاب و ذهاب در اختیار بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

علوی اظهار داشت: بازی های رایانه ای که برای فروش در نظر گرفته شده اند به لحاظ سنی رتبه بندی شده اند و در محل این نمایشگاه این بازی ها به نمایش گذاشته خواهند شد و همچنین امکان بازی و استفاده کودکان از وسایلی مانند راکت و وسایل بازی فوتبال، بطور واقعی وجود دارد.

وی از برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: در بحث رسانه های دیجیتال و خانواده ها کارگاه های آموزشی برای بهره برداری صحیح و اصولی خانواده ها از این رسانه ها چه در فضای مجازی و چه در فضای نرم افزاری برگزار خواهد شد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در رابطه با یکی دیگر از بخش های نمایشگاه تحت عنوان رسانه دیجیتال در آیینه هنر نیز بیان داشت: این بخش برای آشنایی و ارتباط برقرار کردن کودکان با سخت افزارها و نرم افزارها تشکیل شده است.

و اما سید عارف علوی در مورد دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستان نیز که در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می شود نیز عنوان کرد: برای حضور نشریات و خبرگزاری ها در این جشنواره محدودیتی وجود نداشته و ما تاکنون حدود 30غرفه برای تشکیل این نمایشگاه اختصاص داده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود غرفه در نمایشگاه سال گذشته تعدادی از رسانه ها نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند که این نقیصه در سالجاری مرتفع شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمایشگاه رسانه های دیجیتال از ضروریات کار فرهنگی است، اظهار داشت: نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در لرستان با موافقت مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی 170 غرفه برای برگزاری این نمایشگاه در لرستان شده است، گفت: این نمایشگاه از نهم تا 15 مرداد ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

احمدی از برگزاری 40 برنامه جنبی در کنار این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان، نمایشگاه جنگ نرم و نمایشگاه منتظران ظهور از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه ملی است.

وی یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی می توانند بن خرید را با 30 درصد تخفیف برای کارکنان خود از این اداره کل تهیه کنند.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه رسانه های دیجیتال نیز در این رابطه به مهر گفت: این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از 9 تا 15مرداد ماه با حضور بیش از 100ناشر کشوری رسانه های دیجیتال در قالب 170 غرفه در محل نمایشگاههای دایمی و بین المللی خرم آباد برگزار می شود.

درگاهی ادامه داد: نخستین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال در شش بخش اصلی نرم افزارهای رسانه ای، نرم افزار های تلفن همراه، بازیها و سرگرمی های دیجیتال، پایگاه های اینترنتی و وبلاگ ها، هنرهای دیجیتال، فن آوری و نو آوری در رسانه های دیجیتال و هشت بخش جانبی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برپایی شهر دیجیتال و برگزاری 15 کارگاه ویژه عمومی و دو کارگاه تخصصی ویژه مدیران از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه می باشد.