مرجعیت عراق از عدم تشکیل دولت ناخرسند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، یک منبع نزدیک به مرجعیت عراق اعلام کرد که مرجعیت دینی به دقت روند سیاسی را دنبال می کند و از کندی رایزنی ها درباره تشکیل دولت به شدت ناراضی است.

درادامه منبع یاد شده تصریح کرد: مرجعیت بارها از جناحهای سیاسی خواسته به روند تشکیل دولت سرعت بخشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند.

این منبع افزود: اگر اوضاع به بن بست برسد و خطوط قرمز شکسته شود مرجعیت دخالت خواهد کرد.

این منبع با اشاره به وارد شدن مرجعیت به صحنه درمراحل قبلی خاطرنشان کرد: علت دخالت درمراحل سابق نوپا بودن روند سیاسی وخطرناک بودن اوضاع درآن مقطع بوده است.

لازم به ذکر است که آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق همواره خواستار تسریع در روند تشکیل دولت شده است.