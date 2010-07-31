به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در همایش مشاوران جوان آموزش و پرورش سراسر کشور که روز دوشنبه در اردوگاه باهنر تهران برگزار شد، افزود: وزارت آموزش و پرورش، وزارت اشتغال نیست بلکه وزارتخانه‌ای است که جایگاه مهم اندیشه،‌ تفکر، رشد و پیشرفت کشور است.

وی ادامه داد: آزمون استخدامی در آموزش و پرورش اقدامی مهم در زمینه تحول بنیادین بود که تأثیر فراوان و گام بلندی در این راستا محسوب می‌شود.

وی به موضوع استخدام در آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از این به بعد آموزش و پرورش نیروهای مورد نیاز خود را از طریق مراکز تربیت معلم استخدام می‌کند مگر در موارد خاص که از طریق آزمون انجام می شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه فعالیتها در زمینه تحول بنیادین حاصل 12 سال کار پژوهشی تحت عنوان فلسفه تربیت بوده است گفت: محور تحول بنیادین معلم است و هیچ تحولی در آموزش و پرورش امکانپذیر نیست مگر از مسیر معلم.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش مطالبه از دیگران نیست بلکه مطالبه از خود بدنه آموزش و پرورش است ضمن اینکه معلم نیز باید گروه مرجع در جامعه باشد و نگاه جامعه به سوی معلم سوق داده شود و تمام شرایط برای این امر ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه در آموزش و پرورش 30 هزار دفتردار وجود دارد، گفت: تمام آنها به عنوان معاونان اجرایی در مدارس مشغول به کار می شوند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تحول بنیادین به معنی به روز بودن آموزش در سراسر کشور است که آموزش و پرورش در چند ماه گذشته در این زمینه اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.