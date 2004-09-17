به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم افتتاحيه دوازدهمين دوره مسابقات پارالمپيك امشب در ورزشگاه المپيك شهر آتن آغاز خواهد شد و كاروان ورزشي ايران نيز با 99 ورزشكار در اين مراسم حضور خواهد داشت.
مهندس محسن مهرعليزاده و بهرام افشارزاده علاوه بر حضوردرمراسم افتتاحيه قراراست با مقامات و مسئولان كميته بين المللي پارالمپيك نيزديدارو گفتگو كنند.
صبح امروز و به منظور حضور در مراسم افتتاحيه پارالمپيك؛
مهندس مهرعليزاده و بهرام افشارزاده راهي آتن شدند
رئيس سازمان تربيت بدني و دبير كل كميته ملي المپيك كشورمان صبح امروز راهي يونان شدند تا در مراسم افتتاحيه مسابقات پارالمپيك شركت كنند.
به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم افتتاحيه دوازدهمين دوره مسابقات پارالمپيك امشب در ورزشگاه المپيك شهر آتن آغاز خواهد شد و كاروان ورزشي ايران نيز با 99 ورزشكار در اين مراسم حضور خواهد داشت.
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