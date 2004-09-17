مهندس مهرعليزاده و بهرام افشارزاده راهي آتن شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم افتتاحيه دوازدهمين دوره مسابقات پارالمپيك امشب در ورزشگاه المپيك شهر آتن آغاز خواهد شد و كاروان ورزشي ايران نيز با 99 ورزشكار در اين مراسم حضور خواهد داشت.

مهندس محسن مهرعليزاده و بهرام افشارزاده علاوه بر حضوردرمراسم افتتاحيه قراراست با مقامات و مسئولان كميته بين المللي پارالمپيك نيزديدارو گفتگو كنند.