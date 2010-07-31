سومین پیروزی تیم زیر 16 سال در آلمان/ اهدای جام جهانی به شاگردان محمدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی و انجام دیدارهای تدارکاتی راهی کشور آلمان شده است، در سومین دیدار تدارکاتی‌اش در این کشور برابر تیم بزرگسالان آماتورهای "تسه هو ساندربرگ" به پیروزی 9 بر صفر دست یافت.

در این دیدار که با حضور 2 هزار تماشاگر برگزار شد، عظیم مقدم، سیاوش حق نظری و وحید نجفی (هرکدام 2 گل)، آرمین نصیری نژاد، سردار آزمون و مهدی مهدی‌پور (هرکدام یک گل) گل‌های تیم ایران به ثمر رساندند.

در پایان این مسابقه اعضای تیم زیر 16 سال کشورمان در مراسم شام باشگاه تسه هو ساندربرگ شرکت کردند که در حاشیه این مراسم نشان بسیار زیبایی از جانب مسئولان این باشگاه که شبیه جام جهانی بود، به مسئولان تیم ایران هدیه شد.

شاگردان اکبر محمدی در ادامه اردوی آماده سازی خود در آلمان شنبه شب برابر تیم زیر 19 سال "سن پائولی" به میدان می‌رود، دوشنبه برابر تیم "اف سی زولد" که در دسته سوم آلمان بازی می‌کند، قرار می گیرند و روز سه شنبه هم با تیم زیر 19 سال هامبورگ دیداری را برگزار خواهد کرد.

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار از وضعیت تیم زیر 16 سال کشورمان در اردوی آلمان ابراز رضایت کرد و این دیدارها را زمینه ساز بالا رفتن توانایی‌های فنی و تجربه بازیکنانش تیمش دانست.

تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا که 2 تا 16 آبان 1389 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. این تیم که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست در گروه B مرحله مقدماتی مسابقات با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.