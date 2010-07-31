پیمانکاران حق استفاده از کارگران فاقد کارت مهارت را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجیدی با انتقاد از روند فعلی در گزارش‌گیری از پروژه‌ها گفت: در حال حاضر چیزی تحت عنوان گزارش‌گیری علمی از پروژ‌ه‌ها وجود ندارد در حالی که 20 سال پیش برنامه‌های گزارش‌گیری CBM طراحی شده و مدام به روز می‌شوند که قابلیت دریافت لحظه‌ای اتفاقات در پروژه‌ها را برای مدیران ممکن می‌سازد.

وی بر لزوم وجود سیستم گزارش‌گیری علمی در پروژه‌ها تاکید کرد و اعلام کرد: در قراردادهای منعقد شده، بندی اضافه می‌شود که پیمانکاران موظف به استفاده از آخرین روش‌ها و متدهای فن‌آوری اطلاعات در پروژه‌ها شوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ادامه افزود: امروز در تمامی استان‌ها آزمایشگاه‌های فنی و خدمات خاک مورد تایید قرار می‌گیرد اما در صورت نیاز و برای بالا رفتن کیفیت از آزمایشگاه‌های استان‌های همجوار استفاده یا ساخت آزمایشگاه‌های جدید را در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مجیدی اظهار داشت: از برنامه دوم توسعه قانونی برای آموزش کارگران ساختمانی و صنعت وابسته به صنعت ساختمان وضع شده که سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و وزارت کار و امور اجتماعی موظف به آموزش کارگران شده‌اند که این آموزش در بخش کارگران صنعت‌های وابسته به ساختمان مناسب بوده اما در بخش کارگران ساختمان ضعیف عمل شده است و فاقد کارگران دارای کارت مهارت هستیم.

وی افزود: در حال حاضر معیار مشخصی در گزینش کارکنان ساختمانی وجود ندارد و هر کارگری که دستمزد کمتری مطالبه می‌کند استخدام می‌شود.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه هیچ پیمانکاری حق استفاده از کارگران فاقد کارت مهارت را ندارد، تصریح کرد: اگر بر این موضع پافشاری کنیم، خواهیم دید که در بخش کارگران ساختمانی نیز همانند بخش صنایع وابسته دارای کارگران ماهری خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برای تحقق این موضوع نیازی نیست که کلاس‌ها در مراکز فنی و حرفه‌ای برگزار شود چرا که وزارت راه و ترابری دارای کارگاه‌های بزرگی است که می‌توان از آنها استفاده لازم را برد.

مجیدی ادامه داد: حتی برای برخی افراد برگزاری کلاس نیز لازم نیست و این افراد با یک آزمون، توانایی خود را نشان می‌دهند و قادر خواهند بود که کارت مهارت دریافت کنند.

وی همچنین در خصوص بحث آموزش ناظران در وزارت راه تاکید کرد: آموزش مستمر باید تداوم داشته باشد و آن را به عنوان یک کار سرمایه گذاری و نه هزینه‌ای دنبال کنیم و برای آن ارزش و امتیاز قائل باشیم.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین با بیان اینکه بالا رفتن کیفیت مصالح موجب بالا رفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد، گفت: سه سال است که استاندارد شدن مصالح ساختمانی اجباری شده است و اکنون شاهد آن هستیم که 70 درصد تولیدکنندگان مصالح استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند و این روند باید همچنان ادامه پیدا کند.