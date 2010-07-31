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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

پیمانکاران حق استفاده از کارگران فاقد کارت مهارت را ندارند

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرد هیچ پیمانکاری در پروژه های وزارت راه حق استفاده از کارگران فاقد کارت مهارت را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجیدی با انتقاد از روند فعلی در گزارش‌گیری از پروژه‌ها گفت: در حال حاضر چیزی تحت عنوان گزارش‌گیری علمی از پروژ‌ه‌ها وجود ندارد در حالی که 20 سال پیش برنامه‌های گزارش‌گیری CBM طراحی شده و مدام به روز می‌شوند که قابلیت دریافت لحظه‌ای اتفاقات در پروژه‌ها را برای مدیران ممکن می‌سازد.

وی بر لزوم وجود سیستم گزارش‌گیری علمی در پروژه‌ها تاکید کرد و اعلام کرد: در قراردادهای منعقد شده، بندی اضافه می‌شود که پیمانکاران موظف به استفاده از آخرین روش‌ها و متدهای فن‌آوری اطلاعات در پروژه‌ها شوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ادامه افزود: امروز در تمامی استان‌ها آزمایشگاه‌های فنی و خدمات خاک مورد تایید قرار می‌گیرد اما در صورت نیاز و برای بالا رفتن کیفیت از آزمایشگاه‌های استان‌های همجوار استفاده یا ساخت آزمایشگاه‌های جدید را در دستور کار قرار خواهد گرفت.
  
 مجیدی اظهار داشت: از برنامه دوم توسعه قانونی برای آموزش کارگران ساختمانی و صنعت وابسته به صنعت ساختمان وضع شده که سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و وزارت کار و امور اجتماعی موظف به آموزش کارگران شده‌اند که این آموزش در بخش کارگران صنعت‌های وابسته به ساختمان مناسب بوده اما در بخش کارگران ساختمان ضعیف عمل شده است و فاقد کارگران دارای کارت مهارت هستیم.
 
وی افزود: در حال حاضر معیار مشخصی در گزینش کارکنان ساختمانی وجود ندارد و هر کارگری که دستمزد کمتری مطالبه می‌کند استخدام می‌شود.
 
معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه هیچ پیمانکاری حق استفاده از کارگران فاقد کارت مهارت را ندارد، تصریح کرد: اگر بر این موضع پافشاری کنیم، خواهیم دید که در بخش کارگران ساختمانی نیز همانند بخش صنایع وابسته دارای کارگران ماهری خواهیم شد.
 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برای تحقق این موضوع نیازی نیست که کلاس‌ها در مراکز فنی و حرفه‌ای برگزار شود چرا که وزارت راه و ترابری دارای کارگاه‌های بزرگی است که می‌توان از آنها استفاده لازم را برد.
 
مجیدی ادامه داد: حتی برای برخی افراد برگزاری کلاس نیز لازم نیست و این افراد با یک آزمون، توانایی خود را نشان می‌دهند و قادر خواهند بود که کارت مهارت دریافت کنند.
 
وی همچنین در خصوص بحث آموزش ناظران در وزارت راه تاکید کرد: آموزش مستمر باید تداوم داشته باشد و آن را به عنوان یک کار سرمایه گذاری و نه هزینه‌ای دنبال کنیم و برای آن ارزش و امتیاز قائل باشیم.
 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین با بیان اینکه بالا رفتن کیفیت مصالح موجب بالا رفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد، گفت: سه سال است که استاندارد شدن مصالح ساختمانی اجباری شده است و اکنون شاهد آن هستیم که 70 درصد تولیدکنندگان مصالح استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند و این روند باید همچنان ادامه پیدا کند.
کد مطلب 1125963

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