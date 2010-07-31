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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۲۷

پس لرزه سه ریشتری نگار را لرزاند

پس لرزه سه ریشتری نگار را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از وقوع زمین لرزه 5.8 ریشتری در نگار دو زمین لرزه سه ریشتری در نگار و کوهبنان روی داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دو زمین لرزه سه ریشتری ساعاتی پیش پس از زمین لرزه شدید 5.8 ریشتری در نگار استان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه سه ریشتری در نگار ساعت 14 و 4 دقیقه و در کوهبنان ساعت 14 و 42 دقیقه روی داده اند.

این زمین لرزه های هیچ گونه خسارتی در پی نداشته اند اما زمین لرزه صبح امروز منطقه نگار موجب خسارت و ترک خوردگی در بسیاری از سازه های مسکونی و تجاری شده است و مردم منطقه نیاز به امداد رسانی فوری دارند.

در استان کرمان 18 گسل زلزله خیز خطرناک وجود دارد و طی شش سال گذشته به دلیل وقوع زمین لرزه های مهیب در بم و زرند دهها هزار نفر کشته شده اند.

نکته قابل تامل اینکه بخش نگار از مناطق زلزله خیز و فعال کردن محسوب نمی شد و فعالیت گسل این منطقه طی سالهای اخیر بی سابقه است و خسارات ناشی از زمین لرزه نیز به دلیل خشت و گلی بودن سازه های مسکونی می باشد.

کد مطلب 1125965

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