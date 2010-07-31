"پدر، پسر، روح القُدُس" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه نویسنده کتاب آمده است: در احادیث و روایات ذکر شده "کسی برای اهل بیت شعر نمیسراید جز آنکه به مدد الهی جبرئیل یاری شود." شاعران مسیحی نیز اگر برای پدر امت امیرمومنان و فرزندش سالار شهیدان شعری سروده و قلمی زدهاند بیتردید مورد عنایت روحالقدس قرار گرفتهاند.این کتاب گزارشی است از آثار عنایت روحالقدس برای ستایش پدر و پسر در بیان و زبان نویسندگان و شاعران مسیحی لبنان.
ازعناوین نوشتههای مندرج در این کتاب میتوان به "حدیث دیگران"، "چه عشق و چه نفرت... معرفت میخواهد"، "مدرسه عاملیه بیروت و مجالس عاشورایی" و "ادای دین به نهجالبلاغه" اشاره کرد.
در انتهای کتاب "پدر، پسر، روح القدس" چند پیوست اضافه شده است که مهمترین آنها بخش عربی حاوی نمونههاییش از اشعار شاعران لبنانی است.
برخی از شاعرانی که آثاری از آنها در این کتاب به چاپ رسیده عبارتند از جرج شکّور، جرج زکیالحاج، سعید عقل، خلیل فرحات، ویکتور کک و رشید سلیم الخوری.
کتاب "پدر، پسر، روح القدس" با شمارگان2000 نسخه در 211 صفحه و به قیمت 2700 تومان منتشر شده است.
نظر شما