پدر، پسر، روح القُدُس

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: در مقدمه نویسنده این آمده است: در احادیث و روایات ذکر شده "کسی برای اهل بیت شعر نمی‌سراید جز آنکه به مدد الهی جبرئیل یاری شود." شاعران مسیحی نیز اگر برای پدر امت امیرمومنان و فرزندش سالار شهیدان شعری سروده و قلمی زده‌اند بی‌تردید مورد عنایت روح‌القدس قرار گرفته‌اند. این کتاب گزارشی است از آثار عنایت روح‌القدس برای ستایش پدر و پسر در بیان و زبان نویسندگان و شاعران مسیحی لبنان.



ازعناوین نوشته‌های مندرج در این کتاب می‌توان به "حدیث دیگران"، "چه عشق و چه نفرت... معرفت می‌خواهد"، "مدرسه عاملیه بیروت و مجالس عاشورایی" و "ادای دین به نهج‌البلاغه" اشاره کرد.

در انتهای کتاب "پدر، پسر، روح القدس" چند پیوست اضافه شده است که مهمترین آنها بخش عربی حاوی نمونه‌هایی از اشعار شاعران لبنانی است.

برخی از شاعرانی که آثاری از آنها در این کتاب به چاپ رسیده عبارتند از جرج شکّور، جرج زکی‌الحاج، سعید عقل، خلیل فرحات، ویکتور کک و رشید سلیم الخوری.