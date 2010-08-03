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۱۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گربه سانان بزرگ جثه ایران در خطر هجوم ویروسهای وارداتی

گربه سانان بزرگ جثه ایران در خطر هجوم ویروسهای وارداتی

گربه سانان بزرگ جثه حیات وحش ایران به دلیل آنچه دامپزشکان و فعالان محیط زیست، اهمال گمرک در کنترل صحیح ورود گونه های جانوری و نبود فرایند صحیح قرنطینه عنوان می کنند در معرض خطر ویروسهای کشنده مهاجم قرار دارند.

عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وضع قوانین گمرکی نا مشخص در مورد ورود گونه های جانوری به کشور گفت: متاسفانه به دلیل نقص در قوانین گمرکی در ازای نداشتن مجوز بهداشتی می توان با پول گونه های مشکوک به بیماری را وارد کشور کرد.

دکتر جاوید آل داود دامپزشک و استاد دانشگاه افزود: طبق قانون گونه های حیوانی وارد شده باید مدارک بهداشتی مبنی بر سلامت داشته باشند اما در ازای ورود گونه های بدون شناسنامه و مدراک دامپزشکی با پرداخت مبلغ 800 هزار تومان برای ورود حق گمرک می توان این گونه های حیوانی را بدون چکاب وارد کشور کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی شرکتهای هواپیمایی کشور برای جلوگیری از مصرف سوخت و مشکلاتی که در تهیه سوخت خود دارند سیستمهای تهویه هوا و امکانات مکان نگهداری حیوانات وارداتی را به شیوه های مختلف مسدود می کنند که این اقدام موجب فشارهای ریوی شدید به حیوانات و ایجاد مشکلات تنفسی آنها شده است.

به گفته این دامپزشک، بارها با حیواناتی برای درمان مواجه شده که مشکلات تنفسی و پارگی ریه و شش و قلب داشتند که ناشی از نگهداری غیر اصولی در مسیر پرواز بوده است.   

این فعال محیط زیست و دامپزشک اضافه کرد: وضعیت مرزهای کشور نیز بسیار اسف بار است و گله گله سگ از کشورهایی مانند اوکراین، ارمنستان و ترکیه از طریق مرزهای غربی و شمالی کشور وارد ایران می شوند که هیچ نظارتی بر ورود آنها نیست و بیماریهای عفونی و ویروسی زیادی را به کشور وارد کرده و برای حیات وحش و باغ وحشهای کشور معضلات شدیدی بوجود آورده اند.

کد مطلب 1125985

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