ارومیه هفته پر ورزش پیش رو دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، از اول مرداد ماه سال جاری تاکنون مسابقات ورزشی زیادی به میزبانی آذربایجان غربی در سطح ملی، بین المللی و آسیایی را برگزار کرده یا در حال برگزاری است.

میزبانی رقابتهای ورزشی باشگاهی تنیس دسته یک بانوان، گردهمایی غارنوردان کشور در بوکان، مسابقات فوتسال جام ایثارگران ثبت احوال کشور، میزبانی مسابقات بستکبال امیدهای کشور در ارومیه به همراه مسابقات کشوری پارگلایدر و مسابقات واترپلوی قهرمانی کشوردر ارومیه در هفته گذشته اهم رویدادهای مهم ورزشی به میزبانی آذربایجان غربی بودند.

همچنین در هفته جاری رخدادهای مهم ورزشی از جمله دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا، اولین دوره رقابتهای والیبال دانش آموزی کشور در ارومیه برگزار می شود.

جشنواره بین المللی ورزشی فرهنگی آشوریان در ارومیه و مسابقات گلبال نابینایان بانوان کشور نیز هفته جاری در ارومیه در حال برگزاری هستند تا هفته پر ورزشی را برای آذربایجان غربی رقم بزنند.

امید می رود میزبانی این رقابتها موجب ارتقای ورزش این استان در عرصه های ملی، بین المللی و آسیایی باشد.