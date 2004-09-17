گروه سينمايي خاص هنوز فيلمي براي نمايش ندارد

وحيد مجتهدي، نايب رييس انجمن سينماداران در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن تاييد اين خبر گفت: تشكيل گروه سينمايي كه فيلم هاي خاص را به صورت عمومي اكران كند، از سال گذشته در شوراي صنفي نمايش مطرح شده بود. بر همين اساس امسال تصميم گرفته شد چند سالن سينما با حمايت معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقدام به نمايش عمومي فيلم هايي كنند كه در گروه آثار خاص سينمايي جاي مي گيرند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، فيلم هايي در اين گروه سينمايي اكران خواهند شد كه ابتدا از سوي معاونت سينمايي به عنوان فيلم هاي خاص معرفي شوند. در اين صورت اگر فيلمي در گروه سينمايي خاص به نمايش در بيايد و فروش فيلم ها كمتر از ميزان در نظر گرفته شده به عنوان كف فروش باشد، وزارت ارشاد مبلغي را به سينماهاي نمايش دهنده اختصاص مي دهد.

مجتهدي درباره فيلم هاي اين گروه سينمايي توضيح داد: معمولا" فيلم هايي براي اكران در گروه سينمايي خاص اقدام مي كنند كه با بودجه هاي دولتي توليد شده اند و تهيه كنندگانش نسبت به فروش اين فيلم ها چندان اميدوار نيستند. البته هنوز هيچ فيلمي براي نمايش در اين گروه سينمايي معرفي نشده است.

نايب رييس انجمن سينماداران راجع به اينكه قرار بود فيلم سينمايي " قدمگاه " در اين گروه سينمايي به نمايش در بيايد، يادآور شد: صحبت هايي در اين مورد وجود داشت. اما در آخرين تماسي كه من با مدير سينما استقلال داشتم، وي اظهار كرده بود كه پس از اتمام نمايش عمومي فيلم سينمايي " اشك سرما "، فيلم " قدمگاه " در گروه سينمايي استقلال به نمايش در خواهد آمد.

لازم به ذكر است سينماهاي ايران 2، فلسطين 2 و فرهنگ 2 به عنوان گروه سينماهاي خاص معرفي شده اند.

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