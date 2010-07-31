فینالیستهای اوزان نخست رقابتهای کشتی جام موحد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در 55 کیلو که 19 کشتی گیر با هم رقابت کردند که کشتی گیران روسی و بلغاری فینالیست شدند.

بلغارها که در سه وزن در این رقابتها با سه کشتی گیر شرکت کردند توسط "سوای ولیکوف " به فینال راه یافتند و باید در فینال وزن 55 با "اسدالله لاچینوف" از روسه مصاف دهد.

در وزن 66 کیلوگرم 18 کشتی گیر با هم رقابت کردند که فینالیست شدن کشتی گیران ایرانی پیگیری شد.

در فینال این وزن تا دقایقی دیگر "سبحان محمد زاده" و "میثم نصیری" به روی تشک می روند.

در وزن 96 کیلوگرم یاسر قربانی از مازندران با برتری برابر "محسن آقاجانی" به دیدار نهایی این وزن صعود کردند. یاسر قربانی در دیدار ماقبل فینال ابوذر اسلامی را مغلوب کرد.

به عقیده کارشناسان کشتی دیدار "برادسلاو وکیلوف" قهرمان جهان از بلغارستان با "فرزان بهرامی" از کشورمان زیباترین کشتی سه وزن نخست بود.

فینال این سه وزن تا دقایقی دیگر برگزار می شود.

نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام امامعلی حبیبی و عبدالله موحد از اسطوره های کشتی مازندران با حضور 45کشتی گیر خارجی از 9 کشور دنیا و 70 کشتی گیر داخلی در قائمشهر در حال برگزاری است.