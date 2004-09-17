كشتي گيران روس هفته آينده قرارداد مي بندند

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته آينده نماينده سازمان ليگ كشتي به همراه برخي مسوولان تيم هاي حاضردرليگ برتركشتي آزاد كه خواهان به خدمت گرفتن كشتي گيران روسي هستند به باكو سفرمي كنند تا با كشتي گيران مورد نظر خود قرارداد امضاء كنند.

عباس بابازاده، داوردرجه يك بين المللي كشتي كشورمان و رابط تيم هاي كشتي ايران باكشتي گيران روسي با تاييد اين خبر گفت: با هماهنگي هاي انجام شده با مسوولان كشتي جمهوري داغستان روسيه، كشتي گيراني كه مورد نظر تيم هاي ايراني هستند از جمله ساجيه ساجيروفف ، ماخاچ موردتازعليف، ماگومداراگيموف، كورماگومروف، شاميل اومالاتوف و فارنيف و چند كشتي گير ديگر به همراه ماو مدبيروف مربي مطرح كشتي داغستان به باكو مي آيند تا قراردادهاي ايراني را با حضورنماينده سازمان ليگ به امضا رسانند.

بابازاده كه رابط اصلي حضور كشتي گيران روسي در ليگ كشتي ايران در چند سال اخير بوده است اظهار اميدواري كرد تا با حضور كشتي گيران روس، سطح رقابتهاي ليگ از لحاظ كيفي با رشد قابل توجهي همراه شود و حضور كشتي گيران خارجي بتواند در پيشرفت كشتي ايران مثمرثمر باشد.