کنسرت علیرضا عصار در شیراز برگزار می شود

رئیس انجمن موسیقی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز پیرامون این برنامه گفت: در این کنسرت که با حضور بیش از 25 نوازنده و خوانند اجرا خواهد شد، علیرضا عصار تعدادی از ترانه های جدید خود را که در آلبوم جدیدش به زودی روانه بازار موسیقی می شود ارائه خواهد کرد.

محسن خباز با اشاره به اینکه همچون گذشته فواد حجازی نوازنده چیره دست ساکسفون آهنگسازی، تنظیم قطعات و رهبری ارکستر کوچ را بر عهده دارد، عنوان کرد: این برنامه با طرحی از انجمن موسیقی فارس مبنی بر تشکیل کنسرسیومی متشکل از برگزار کنندگان موسیقی ساماندهی شده و امید است در گام های بعدی بتواند با انتخابهای هوشمندانه نیاز موسیقایی مخاطبان اجراهای صحنه ای بویژه نسل جوان را مرتفع سازد.

به گفته وی مدیریت اجرایی این برنامه بر عهده موسسه فرهنگی هنری نوای سارنگ یکی از اعضای کنسرسیوم خواهد بود.