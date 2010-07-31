مقاومت لبنان با پیروزی بر اسرائیل همه اعراب را سربلند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار و روزنامه القدس العربی،"شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" در چهارمین سال ناکامی رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان حزب الله تاکید کرد: مقاومت با پیروزی بر اسرائیل، سبب سربلندی لبنانی ها و اعراب شد.

وی در مراسم افتتاح بیمارستانی در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان گفت : دوحه، طایف و دیگر شهرهای عربی آماده میزبانی همه نشستهای مربوط به لبنانیها است، اما در آینده نیازی به این نشستها نخواهد بود.

امیر قطر با اشاره به حمایت مستمر کشورش از لبنان افزود: همچنان چالشهای فراوانی در برابر لبنان وجود دارد که بازسازی مهمترین چالش است .



شیخ حمد بن خلیفه خاطر نشان کرد: همگی از حجم خطراتی که این روزها منطقه و لبنان را تهدید می کند، آگاه هستیم و مخالفتمان را با محاصره غزه و جنگ اعلام می کنیم.

در این مراسم رئیس جمهوری، رئیس پارلمان و نخست وزیر لبنان نیز حضور داشتند.