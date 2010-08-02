به گزارش خبرنگار مهر، در حالی دولت سبد کالای ماه مبارک رمضان کارمندان را تعیین و توزیع آن را در بین عاملان توزیع در استانها آغاز کرده است که چنین حمایتی از کارگران در قانون کار وجود ندارد؛ هرچند کارگران نیز باید مانند کارمندان از سبد کالایی و حمایتهای غیرنقدی برخوردار شوند.

فعالان و کارشناسان بازار کار، یکسان بودن برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولت، تامین هزینه های سبد کالای کارمندان توسط دولت و همچنین پذیرش دولت در حمایت از نیروهای کار تحت پوشش خود را از دلایل مهم تامین سبد کالا برای کارمندان و پیش بینی نشدن آن برای کارگران می دانند.

شاید یکی از مهم ترین ضعف های موجود در این بخش یکسان نبودن روش تصمیم گیری، قوانین و سلیقه های مختلف روابط کار بین کارگر و کارفرما و همچنین پیش بینی نشدن لزوم حمایتهای غیرنقدی از کارگران همانند کارمندان در قانون کار، از اهم مسائلی باشد که به عدم توزیع بن غیرنقدی بین کارگران در زمانهای ویژه ای از سال مانند ماه مبارک رمضان باشد.

البته از سویی همین فعالان و کارشناسان بازار کار نیز معتقد هستند که علیرغم عدم وجود برنامه و قانون در این زمینه، برخی از کارفرمایان به ویژه در صنایع بزرگ با تمایل و هزینه خود برای کارگران سبد کالایی تدارک می بینند که بعضا از سبد کالایی کارمندان نیز غنی تر است.

هرچه کارفرما بگوید

ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار در این زمینه و در گفتگو با مهر، گفت: اینکه در مقاطع ویژه ای از سال توسط کارفرما سبد کالا و یا کمک غیرنقدی برای نیروی کار پیش بینی شود، بستگی به نظر کارگاه و وضعیت درآمدی آن دارد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه چون منابع هزینه ای برای تامین سبد کالای کارمندان مشخص می شود و دولت آن را بر عهده می گیرد؛ بنابراین برای آنان به صورت سراسری و از طریق اجرای یک برنامه، سبد کالا پیش بینی و تامین می شود ولی برای کارگران با نظر کارفرما باید انجام شود.

صالحی ادامه داد: حال اگر دولت بخواهد برای کارگران نیز بسته کالایی پیش بینی کند شاید امکان تامین هزینه های آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین خود کارگاهها و کارفرمایان بنگاههای تولیدی هستند که در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

وی تاکید کرد: با این حال شاید از سوی کارگران تصور شود که سبد کالای ماه مبارک رمضان در کار نیست ولی واقعیت این است که در بیشتر واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی این اقدام از سوی کارفرما صورت می گیرد، البته امکان پیگیری از سوی شوراهای اسلامی کار و یا شورای عالی کار وجود نخواهد داشت.

کارمندان 1 میلیون تومان کمک غیرنقدی می گیرند

همچنین علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیش بینی کمکهای غیرنقدی از سوی کارفرمایان به کارگران در قانون کار وجود ندارد و این مسئله یک ضعف تلقی می شود، گفت: بنابراین وقتی در قانون کار چنین مسئله ای پیش بینی نمی شود پس تکلیفی نیز متوجه کارفرمایان نخواهد بود.

وی از تفاوتهایی که بین کارمندان و کارگران وجود دارد انتقاد کرد و افزود: غیر از مسئله مربوط به کمکهای غیرنقدی که سالیانه تا 1میلیون تومان نیز از سوی دولت برای کارمندان صورت می گیرد ولی کارگران از آن بی بهره اند.

دهقان کیا به نحوه پرداخت مالیات کارگران و کارمندان نیز اشاره کرد و بیان داشت: اینکه کارمندان در مقابل دریافت هر میزان حقوق و دستمزد 10درصد مالیات می پردازند و کارگران به صورت تصاعدی از 10 تا 25 و 30 درصد باید مالیات بپردازند، درست نیست.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه در شرایط فعلی واحدهای تولیدی با کمبود منابع مواجه هستند و بیشتر سعی در تامین حداقلها و همچنین دستمزد کارگر را دارند دیگر ما چنین درخواستی مبنی بر حمایت غیرنقدی کارفرما از کارگر و طرح این موضوع را دنبال نمی کنیم.

فقط 20 درصد کارگران سبد کالای ویژه رمضان می‌گیرند

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه هم اکنون شاید 20 درصد واحدهای تولیدی و بنگاهها با تصمیم و اراده خود در زمانهای ویژه سال مانند ماه مبارک رمضان برای نیروی کار تحت پوشش خود کمک غیر نقدی و سبد کالا در نظر بگیرند، مابقی کارگران را از این حمایتها بی نصیب دانست و گفت: هم اکنون برخی کارخانجات بزرگ در فواصل مختلف به نیروی کار خود کمک غیرنقدی ارائه می کنند.

به گفته دهقان کیا، تامین اجتماعی که به هزینه کارگر و کارفرما اداره می شود موظف به حمایت از کارگران است که متاسفانه به دلیل ضعف های مدیریتی و مشکلات فراوان این موارد را پیگیری نمی کند. وقتی تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود حال چه چیزی از آن باید به بخش خصوصی واگذار شود؟

وی با اعلام اینکه در حال حاضر برخی بیمه های خصوصی اعلام آمادگی کرده اند تا به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی خدمات بیمه تکمیلی ارائه کنند، افزود: در صورت تحقق، این امر می تواند برای تامین اجتماعی درآمد زایی داشته باشد که این موضوع به نفع بیمه شدگان خواهد بود.