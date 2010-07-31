  1. بین الملل
  2. سایر
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

وال استریت ژورنال:

شرکتهای آمریکایی تامین کننده مالی عملیات ترور المبحوح بوده اند

یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که شرکتهای آمریکایی نقش بارزی در عملیات ترور ماه ژانویه عضو ارشد جنبش حماس در دبی ایفا کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، بازرسان آمریکایی همکاری کننده با تحقیقات بین المللی از دست داشتن شماری از شرکتهای آمریکایی در ترور "محمود المبحوح" خبر دادند.

نتایج تحقیقات در مورد ترور این عضو ارشد حماس در دبی حاکی از نزدیک شدن بیشتر بازرسان به شناسایی تامین کنندگان مالی این عملیات است. بر این اساس شرکتهای مذکور از طریق انتقال منابع مالی به مظنونین این عملیات تروریستی کمک کرده اند.
 
این شرکتها از طریق ایجاد ارتباط بین جویندگان کار و کارکنان مستقل با سفارش دهندگان و پرداخت کنندگان، کار انتقال منابع مالی بین این دو را بعهده دارند. از این رو بازرسان آمریکایی با بررسی نحوه پرداخت منابع مالی به مظنونین عملیات تروریستی دبی، به ارتباط این شرکتها با افراد مذکور پی برده اند.
 
با این حال یک منبع نزدیک به بازرسان آمریکایی گفته است که شرکتهای مذکور از نحوه و هدف از هزینه این منابع مالی توسط مظنونین در دبی اطلاعی نداشته اند. مرحله بعدی این تحقیقات شناسایی کارمندان شرکت هایی است که در زمینه انتقال این منابع دست داشته اند. این در حالی است که مقامات کاخ سفید تاکنون از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده اند.
 
در همین حال نمایندگان شماری از این شرکتها که فعالیت آنها در این عملیات مورد بررسی قرار گرفته، اعلام کرده اند که هیچ ارتباطی با مقامهای آمریکایی نداشته و نیز هیچگونه آگاهی از انجام چنین تحقیقاتی نداشته اند.
 
خاطرنشان می شود که آمریکا با حساسیت فراوانی تحقیقات پلیس بین الملل در مورد ترور عضو ارشد حماس را دنبال می کند، چرا که بنا بر اعلام پلیس دبی، سازمان اطلاعات و جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) اصلی ترین مظنون در این عملیات بوده و این سازمان نزدیکترین همپیمان سیا به شمار می رود.
