برخورد با سجاد برزي در خور زحمات و فداكاريهاي او نبود

حسن بابك سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان درباره شكسته شدن دندان برزي دررقابتهاي المپيك به خبرنگار" مهر" گفت: برزي براي ايران دلاورانه به ميدان رفت، به عقيده من براي كشتي گيري كه در اولين حضور خود در ميدانهاي معتبر به مقام چهارم المپيك مي رسد و تعدادي از بهترين كشتي گيران جهان را شكست مي دهد كمتر از مدال المپيك نيست.

بابك با انتقاد از نحوه برخورد مسوولان ورزشي با ورزشكاران آينده دار ايران اظهار داشت: سازمان ورزش اگر واقعا قصد دارد در آينده به خصوص المپيك 2008 پكن به نتايج مطلوبي برسد بايد نگرش خود به ورزشكاران آينده دار را تغيير دهد و بهاي بيشتري به آنها بدهد.

سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي ايران در پايان گفت: به نظر مي رسد كه سازمان تربيت بدني دراقدامي عجولانه بدون نظر كارشناسي فقط و فقط خواست تا جوايز مدال آوران المپيك را اهدا كند و به ورزشكاران ديگر و همچنين مربيان تيم هاي ملي موفق بي توجه نشان داد.