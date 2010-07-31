فعالیت مرز رسمی تمرچین پیرانشهر باید شبانه روزی شود

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، امین شریعتی عصر شنبه در جریان بازدید از روند فعالیت های مرز تمرچین پیرانشهر با اشاره به اهمیت و نقش مرز تمرچین در توسعه ارتباطات دو کشور و رونق صادرات، افزود: بر اساس توافقات انجام شده با اقلیم کردستان فعالیت شبانه روزی این مرز ضروری بوده و هیچ امری نباید مانع از فعالیت شبانه روزی مرز تمرچین شود.

ابراهیم حق جو سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه برتعامل بیشتر دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات مرز تمرچین و همچنین تسریع در اجرای پایانه مرزی تمرچین تاکید کرد.

مرز رسمی تمرچین در شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی در مرز عراق واقع شده است.

