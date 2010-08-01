دانشگاه شهید بهشتی قهرمان تکواندو المپیاد ورزشی دانشجویان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در رقابتهای تکواندو این دوره از المپیاد که در سالن ورزشی فجر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد، تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توانست با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز و در مجموع با 29 امتیاز به مقام نخست دست یابد.

تیمهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان با 25 امتیاز به مقام دوم و دانشگاه علوم پزشکی ایران با کسب 20 امتیاز به مقام سوم دست یافتند.

در این دوره از رقابتها تیمهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

همچنین از سوی کمیته داوران این رقابت ها، تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان فنی ترین تیم نیز برگزیده شد.

تیم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که تنها یک ورزشکار در وزن ششم داشت موفق به کسب مدال طلای همان وزن شد.