برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري با حضور كارشناسان داخلي و خارجي

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر سيد علي اعتدالي با بيان اين مطلب گفت : اين كارگاهها در حاشيه برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري ، از روز دوم اين نمايشگاه با موضوعات مديريت جمع آوري زباله ، مديريت بازيافت ، آتش نشاني و خدمات ايمني درقرن 21 ، آشنايي با سيستم هاي فوق پيشرفته آبياري ، مديريت ونگهداري سيستمهاي آبياري قطره اي ، مكانيزم شناسي ، سرويس و نگهداري انواع ماشينهاي چمن زني ، آموزش توليد و پرورش رز سرشاخه در ايران ، كاربرد كود آهن در فضاي سبز ، كف سازي ، سرويس و نگهداري ماشين آلات خدمات شهري با حضور اساتيد و متخصصان برجسته داخلي و خارجي برگزار خواهد شد .

كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري به منظور ارتقاء سطح دانش فني مديران و كارشناسان شهرداريهاي كشور و ساير موسسات دولتي و غير دولتي از 30 مهرماه جاري به مدت 4 روز در سالن هاي 25 و 26 محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد .