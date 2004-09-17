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۲۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۴۶

از 30 شهريور ماه آغاز مي شود :

برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري با حضور كارشناسان داخلي و خارجي

كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري در زمينه فضاي سبز ، آتش نشاني و امور ايمني ، بازيافت ، زيباسازي و مبلمان شهري از 30 شهريور ماه جاري به مدت 4 روز در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برپا خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر،  دكتر سيد علي اعتدالي با بيان اين مطلب گفت : اين كارگاهها در حاشيه برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و خدمات شهري ، از روز دوم اين نمايشگاه با موضوعات مديريت جمع آوري زباله ، مديريت بازيافت ،  آتش نشاني و خدمات ايمني درقرن 21 ، آشنايي با سيستم هاي فوق پيشرفته آبياري ، مديريت  ونگهداري سيستمهاي آبياري قطره اي ، مكانيزم شناسي ، سرويس و نگهداري انواع ماشينهاي چمن زني ، آموزش توليد و پرورش رز سرشاخه در ايران ، كاربرد كود آهن در فضاي سبز ، كف سازي ، سرويس و نگهداري ماشين آلات خدمات شهري با حضور اساتيد و متخصصان برجسته داخلي و خارجي برگزار خواهد شد .

كارگاههاي آموزشي تخصصي خدمات شهري به منظور ارتقاء سطح دانش فني مديران و كارشناسان شهرداريهاي كشور و ساير موسسات دولتي و غير دولتي از 30 مهرماه جاري به مدت 4 روز در سالن هاي 25 و 26 محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد .

کد مطلب 112602

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