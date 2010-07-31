اعلام رای فوتبالیست دوپینگی به فردا موکول شد/ ابهام جدید در پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که قرار بود رای محرومیت فوتبالیست دوپینگی مسابقات لیگ دسته اول تا عصر امروز شنبه از سوی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال اعلام شود، احمد هاشمیان رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال گفت: به دلیل طرح موضوع جدید در آخرین مراحل رسیدگی به پرونده بازیکن مذکور اعلام رای نهایی به فردا موکول شد.

وی تصریح کرد: کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ تا فردا به موضوع جدید مطرح شده توسط یکی از اعضای کمیسیون بدوی رسیدگی خواهد کرد و با رفع ابهامات موجود در خصوص بازیکن مذکور به اعلام رای خواهد پرداخت.

هاشمیان یادآور شد: کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ تاکنون در دو جلسه به موضوع دوپینگ این بازیکن رسیدگی کرده و تخلف ورزشکار خاطی که از بازیکنان لیگ دسته اولی است محرز شده و پس از جمع بندی اطلاعات و اظهارات حضوری وی در خصوص محرومیت بازیکن خاطی تصمیم گیری خواهد شد.