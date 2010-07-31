هم مرزی با عراق رسالت دامپزشکی کرمانشاه را سنگین تر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محسن دستور در جمع کارکنان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اظهار داشت: وضعیت دامپزشکی استان طی سالیان اخیر تغییر کرده و پیشرفتهای بسیار خوبی در زمینه های فنی و اداری در این اداره کل حاصل شده است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب دامپزشکی استان در کنترل بیماری تب برفکی، افزود: بیماری تب برفکی در استان کرمانشاه با حمایت مسئولان استان و تلاشهای صورت گرفته توسط مدیران دامپزشکی بشکل مطلوبی کنترل شده است.

دستور کمبود نیروی فنی و اداری و ناوگان خودرویی را از جمله مسائل و مشکلات مجموعه دامپزشکی استانهای سراسر کشور به حساب آورد و گفت: در شرایط فعلی تنها راهکار سنجیده رفتن به سمت خصوصی سازی و اعمال نظارت های عالیه توسط بخش دولتی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین در دیدار با بخش خصوصی دامپزشکی استان کرماشاه، خصوصی سازی را امری بسیار مهم در ساختار دامپزشکی کشور به حساب آورد و گفت: برای تحقق این مهم به دنبال شعار نیستیم، بلکه به واقعیت و روح عمل فکر می کنیم.

وی افزود: باید به سمتی برویم تا وظایفی که امکان اجرای آن در بخش خصوصی وجود دارد واگذار شود و البته تاکید هم داریم واگذاریها اصولی صورت بگیرد.

مخالف افزایش بی رویه فارغ التحصیلان دانشگاهی هستم

دستور با اشاره به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته دامپزشکی، گفت: مخالفت خود را با افزایش بی رویه فارغ التحصیلان اعلام نموده ایم، اما راهکار مناسب در این زمینه ایجاد بازار کار رقابتی در بخش خصوصی است.

در این نشست کمبود اقلام دارویی، مشکلات توزیع دارو ، مراحل زمان بر ثبت دارو در خارج از کشور جهت واردات، ورود داروی قاچاق به بازار، عدم وجود تعریف مشخص در وزارت بازرگانی برای فعالیت شرکتهای پخش استانی، ارائه گزارش سفر دامپزشکان اعزامی به خارج از کشوردر قالب بولتن به بخش خصوصی، تغییر در تعرفه های بازرگانی خوراک دام صادراتی ، کاهش سود وام های اختصاصی به بخش خصوصی دامپزشکی، پیگیری مبحث مالیات مراکز بخش خصوصی دامپزشکی و...توسط بخش خصوصی مطرح شد.

دیدار با استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و پاسخ از دیگر برنامه های سفر رئیس سازمان دامپزشکی کشور به کرمانشاه بود.