70 کشتی گیر در چهار وزن دوم جام موحد وحبیبی وزن کشی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وزن کشی این رقابتها با حضور مسئولان فدراسیون کشتی و نماینده فیلا در قائمشهر برگزار شد و طی آن کشتی گیران اوزان 60 – 74 – 84 و 120 کیلوگرم حریفان خود را شناختند.

در وزن 66 کیلو کشتی گیران سرشناسی چون تقی داداشی، عارف علیزاده و سینا امینی حضور دارند.

در وزن 74 کیلوگرم جعفر قاسمی، امید حسن تبار، ایمان محمدیان و محمد مهدی یگانه جعفری از مدعیان جدی این وزن هستند،

در 84 کیلوگرم علی اصغر بذر کشتی گیر ملی پوش مازندرانی در صف مدعیان این وزن با کشتی گیرانی همچون محمدحسین زاده، محمد جواد ابراهیمی و کشتی گیران خارجی قرار دارند.

در وزن 120کیلیوگرم هم مصاف فردین مصومی و با حریف آمریکایی که چندی قبل در مسابقات معتبر بین المللی شکست خورده بود، دیدنی خواهد بود.

رقابتهای روز نخست این رقابتها با حضور 54 کشتی گیر داخلی و خارجی در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائمشهر برگزارشد و فینالیست این رقابتها نیز مشخص شدند.

مراسم افتتاحیه این رقابتها نیز با حضور نماینده یونانی فیلا در این جام، یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، استاندار مازندران و حجت الاسلام معلمی در حال برگزاری است.

نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی با حضور 45 کشتی گیر خارجی از 9 کشوور دنیا و 70کشتی گیر داخلی به مدت دو روز در سالن ورزشی امامعی حبیبی قائمشهر در حال برگزاری است.