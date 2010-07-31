جوابیه وزارت نفت توهین به مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران گفت: هیچ توافق رضایت بخشی میان کمیسیون انرژی مجلس با وزارت نفت بر سر اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی صورت نگرفته و آقای عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همواره نظرات کمیسیون را مطرح کرده است .

وی ادامه داد: توهین به آقای حسینی درمتن جوابیه روابط عمومی وزارت نفت توهین به اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگان مجلس است.



رئیس کمیسیون انرژی مجلس با فراخواندن وزارت نفت به صبر و بردباری، ضمن گله مندی از وزیر نفت تاکید کرد: وزارت نفت در برخورد با منتقدین ارائه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی بسیار بی حوصله عمل کرده از این رو توصیه می کنم وزارت نفت با صبر و بردباری این مسئله را پیگیری کند.



نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: به جز بحث اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز، مسائل مربوط به تحقیق و تفحص از وزارت نفت نیز از سوی سخنگوی کمیسیون انرژی مطرح شد، با اینکه من جزء امضاکنندگان آن نبودم اما امضای 25 نفر از نمایندگان دارد.



وی در نهایت گفت: بنده و دیگر اعضا کمیسیون انرژی از وزیر نفت و روابط عمومی وزارت نفت گله مندیم و پاسخی آماده کرده و از سوی دبیرخانه کمیسیون انرژی منتشر می کنیم.



پیش از این عماد حسینی درمصاحبه با خبرگزاری مهر، تاکید کرده بود که مهلت دولت برای ارائه اساسنامه شرکت نفت تمام شد.

در همین راستا روابط عمومی وزارت نفت جوابیه ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: وزارت نفت بر اساس دیدگاه وزیر نفت که لزوم تعامل مثبت و سازنده با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی را مورد تاکید قرار داده اند، موارد مهم و اساسی نظیر سرمایه گذاری و جذب منابع، میادین مشترک و به ویژه اساسنامه موصوف را در دستور کار خود در نشست های مشترک وزارت نفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار داده و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه نتایج مورد علاقه طرفین حاصل شده است.



در ادامه این جوابیه آمده بود: اظهارات مشابه از سوی جناب آقای سید عماد حسینی در رسانه‌ها صرف نظر از درستی یا عدم صحت اظهارات منسوب به ایشان باور داریم که نظرات مطروحه، اظهار نظر شخصی ارزیابی می‌شود که از حق اظهار نظر پیرامون مسایل جاری کشور برخوردارند و نمی‌توان آن را به منزله موضوع رسمی مجلس شورای اسلامی پنداشت.

