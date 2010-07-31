به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور بعد از ظهر شنبه در دیدار مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان طی سخنانی با اشاره به ضرورت توجه به رشد و بالندگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر لزوم تلاش دست اندرکاران امر در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش فضای معنوی دانشگاه‌ها تاکید کرد.



وی توجه به معنویت در دانشگاه‌ها را لازمه و مقدمه اسلامی شدن دانشگاه‌های کشور برشمرد و افزود: برای رسیدن به این هدف مهم باید برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی دارای بار فرهنگی معنوی باشند.



استاندار قم با اشاره به برنامه‌ریزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در برگزاری طرح ضیافت اندیشه در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور و اجرای این طرح در قم با حضور سه هزار دانشجو ، این گونه طرح‌ها را در حفظ و گسترش فضای معنوی دانشگاه‌ها مفید و موثر دانست و با اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی از طرح، بر ضرورت توجه به کیفیت مطالب ارائه شده در این دوره‌ها تأکید کرد.