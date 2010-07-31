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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۰۳

مدودف :

مقامهای روسیه در اجرای دستوراتم تعلل می کنند/ گوش شنوایی وجود ندارد

مقامهای روسیه در اجرای دستوراتم تعلل می کنند/ گوش شنوایی وجود ندارد

رئیس جمهوری روسیه با نگارش مطلبی در شبکه اجتماعی تویتر، مقامهای روسی را به تعلل در اجرای دستوراتش متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، "دیمیتری مدودف" در مطلبی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تویتر نوشته، مقامهای دولتی این کشور را به دلیل تعلل در اجرای دستورات وی به باد انتقاد گرفت.

وی در این مطلب آورده است : سخنان بسیاری گفته شده است، اما من تا کنون هیچ پیشنهادی درباره چگونگی حل این مشکل نشنیده ام، این آشفتگی است. 
 
به نوشته مدودف، مشکلات فراوانی وجود دارد، اما کسی گوش شنوا ندارد. رئیس جمهوری روسیه معتقد است: اگر ما خواهان آینده ای روشن برای کشورمان هستیم، باید کارکردن را از هم اکنون آغاز کنیم، در غیر این صورت همه کشور را ترک خواهند کرد.
 
صفحه شخصی مدودف در تویتر 53 هزار و 770 عضو دارد و این در حالی است که خود وی عضو شش صفحه دیگر از جمله صفحه شخصی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا است.
کد مطلب 1126047

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