مسابقات کشتی جام موحد در زمان دیگری برگزار شود

محمد رضا یزدانی خرم دقایقی پیش در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی کشتی جام حبیبی و موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: برگزاری مسابقه در برهه کنونی به دلیل گرمای هوا مناسب نیست ولی چون نخستین تجربه مازندرانی ها در این مسابقات بوده به نسبت از سطح بالایی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: تیم های خارجی حاضر در مسابقات از میزبانی مازندران و نحوه پذیرایی و اسکان راضی بوده و استقبال خوبی از مسابقات کردند.

رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه سال های آتی این جام باید در فصل خنک و سرد سال برگزار شود تا تیم های بیشتر و صاحب نامی از اقصی نقاط دنیا به این مسابقات بیایند، تصریح کرد: تعدادی از تیم ها به دلیل کمبود بلیت نتوانستند در مسابقات حضور یابند.

یزدانی خرم در بخش دیگری از سخنانش با اذعان به اینکه ناکامی تیم ملی جوانان ایران را در تورنمنت بوداپست مجارستان می پذیریم، تصریح کرد: امکانات اردویی برای تیم ملی جوانان فراهم نشده بود که حاصل آن ناکامی و شکست های پی در پی در مجارستان را به دنبال داشته است.

وی خاطر نشان کرد: تیم ترکیه آمادگی خود را برای حضور در مسابقات بین المللی جام حبیبی و موحد اعلام کرده ولی هنوز نتوانسته بلیط سفر به ایران را خریداری کنند.

نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام امام علی حبیبی و عبدالله موحد به مدت دو روز در سالن ورزشی جهان پهلوان امام علی حبیبی قائم شهر برگزار می شود.