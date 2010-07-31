228 واحد مسکونی برای معلولان آذربایجان شرقی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا صادقی بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک مسئولان شهرستان اهر با معلولان گفت: در راستای تأمین مسکن برای معلولین فاقد مسکن با پیگیری این سازمان و اهتمام جدی نمایندگان و مسئولین استان 228 واحد مسکونی برای معلولین استان با صرف اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و هشتصد میلیون ریال در سطح استان ساخته می شود.

صادقی همچنین افزود: در راستای سیاستهای عدالت گسترانه دولت دهم در جهت کمک به معلولان با اختصاص اعتبارات لازم پرداخت مستمری 100درصد افزایش یافته است.

مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی در صورت بکارگیری معلولان در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار دراین واحدها حق بیمه و 50 درصد دستمزد ماهانه معلولان شاغل توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

وی با انتقاد از عدم اجرایی شدن قانون جامع حمایت معلولین از سوی ادارات و نهادها گفت: متأسفانه علیرغم اینکه 16 نهاد دستگاه اجرائی برای ایجاد اشتغال معلولین متولی است اما تاکنون توفیقی در اجرایی شدن این قانون به نحو ممکن انجام نشده که این موارد مشکلات عدیده ای را برای معلولین در جهت تأمین معاش روزمره خود و خانواده هایشان بوجود آورده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تعامل و همفکری و مساعدت عملی مسئولین کشوزی و استانی شاهد حل دغدغه های معیشتی و شغلی معلولان باشیم.

مدیر کل بهزیستی استان آذربایجانشرقی گفت: با توجه به سیاست دولت در کوچک کردن بدنه دولت و توجه ویژه به اشتغال زایی بخش خصوصی و تعاونی در قالب اصل 44 اعطای وامهای کم بهره و بلند مدت و ایجاد طرح های مناسب زود بازده را برای حل مشکل اشتغال معلولان ضروری برشمرد.

وی از پیشنهاد این سازمان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت ایجاد شرکت صنعتی ویژه معلولان در سطح کشور خبر داد و افزود: در صورت تحقق این امر اولین شهرک صنعتی معلولان بصورت پایلوت در آذربایجان شرقی ایجاد می شود.

ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نیز در این جلسه خواستار برنامه ریزی مناسب مسئولان برای اشتغال معلولان و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین شد.

غلامحسین مسعودی ریحان گفت: باید نگاه جامعه به معلولان بیشتر یک نگاه علمی، کارشناسی بوده و باید ساز و کاری شود که زمینه فعالیت های اجتماعی معلولان بیش از پیش فراهم شود.

وی گفت: معلولیت مانعی برای کار و زندگی نبوده و در بعضی مواقع معلولان کارهایی را انجام و منشاء خدمات ارزنده برای کشور شده اند که حتی افراد سالم نتوانسته اند آن کار را انجام دهند و با عزم و اراده خود با وجود برخی ناملایمات در جامعه برمشکلات فائق آمده اند که این افراد بهترین الگو و سرمشق برای معلولان ما هستند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات عدیده معلولان در حوزه اشتغال خواستار عملیاتی شدن و لحاظ سه درصد استخدام ادارات و نهادها برای اشتغال معلولان شد.

غلامحسین مسعودی ریحان با تأکید بر اینکه اگر توجه جدی به معلولان شود و برنامه ریزی مناسبی در این خصوص صورت گیرد قطعاً این افراد می توانند به نحو شایسته ای منشأ خدمات ارزنده برای رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در کشور باشد.

مسعودی ریحان افزود: باید زمینه ای فراهم کنیم تا با کمک دولت و مجلس در جهت تأمین نیازهای عمومی معلولان خصوصاً اشتغال، مسکن، ازدواج، ایاب و ذهاب و درمان گام های عملی برداریم که دراین خصوص نمایندگان مجلس از طرحهایی که به نفع از معلولان و در جهت حل مشکلات عمومی آنها باشد حمایت می کند.

رئیس اداره بهزیستی اهر نیز در این جلسه گفت: هم اکنون هزار و 652 نفر معلول تحت پوشش اداره بهزیستی اهر هستنند.

رامین حبیبی، ایجاد بانگ اشتغال برای معلولین را از اولویت کاری این اداره در سال جاری اعلام کرد. و خدمت به معلولان در حوزه های مختلف بهداشت و درمان، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، اخذ معافیت، پرداخت مستمری و سایر امور مربوط به معلولان را از فعالیت های کاری این اداره اعلام کرد.