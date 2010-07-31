نتیجه بهتر از نمایش ما بود/ کریمی کمک بزرگی به تیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "لوبیسا تومباکوویچ"، سرمربی تیم فوتبال استیل آذین پس از پیروزی پرگل تیمش برابر پاس همدان ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: قبول دارم تیم پاس خصوصا در نیمه اول بهتر از ما بازی کرد و در بیشتر دقایق مسابقه تیم برتر میدان بود اما زمانی هست که زیبا بازی نمی کنید اما یک گل زیبا جریان بازی را عوض می کند.

وی اضافه کرد: من این موضوع را قبول دارم که نتیجه بازی بهتر از نمایش ما بود اما در نهایت مهم پیروزی است که به آن دست پیدا کردیم. امیدوارم در دیدارهای بعد هم خوب بازی کنیم و هم نتیجه‌ای قابل قبول بدست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در پاسخ به این پرسش که "وجود بازیکنان مطرح بسیار در تیمش در نهایت به ضرر این تیم تمام نخواهد شد؟"، اظهار داشت: من دوست دارم بازیکنان بهتر و بیشتری داشته باشیم. مربی به خاطر داشتن بازیکنان تاثیرگذار به مشکل بر نمی خورد. لیگ یک مسابقات طولانی است و قطعا در روزهای مهم به دلیل مصدومیت و محرومیت ممکن است نفرات تاثیرگذار خود را در اختیار نداشته باشیم به همین دلیل داشتن بازیکن ذخیره و تاثیرگذار به سود تیم خواهد بود.

وی افزود: بازیکنان ذخیره باید بیشتر تلاش کنند تا بتوانند با عملکرد بهتر خود را به ترکیب اصلی تیم نزدیکتر کنند. این موضوع قطعا به سود تیم خواهد بود، زیرا بازیکنان باانگیزه و تلاش بیشتر سعی می کنند به ترکیب اصلی برسند.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در پاسخ به این پرسش که "مربی دروازه بان استیل آذین چه کسی است؟"، تاکید کرد: دارکو مربی دروازه بان‌های استیل است و عابدزاده هم این وظیفه را در تیم دارد این موضوع بزرگی است که یک تیم دو مربی دروازه بان‌ها داشته باشد. هردوی آنها به موفقیت تیم کمک می کند.

تومباکوویچ در مورد حضور علی کریمی در پست دفاع پوششی در دیدار مقابل پاس همدان خاطر نشان کرد: چون بازیکن دیگری نداشتیم و به خاطر تجربه بالای کریمی از وی در این پست استفاده کردیم. او با تجربه خود به ما در این بازی مهم بسیار کمک کرد. کریمی در هر پستی که بازی می کند تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه کاظم برجلو را به دلیل مصدومیت در دیدار با پاس همدان در اختیار نداشت، در پایان در مورد اینکه چرا این تیم دفاع آخر کلاسیک ندارد، گفت: من دیر به تیم آمدم اما از همان زمان با کمک مسئولان بیش از 50 بازیکن را برای این پست امتحان کردیم اما نفر مدنظرمان را پیدا نکردیم. البته همچنان تلاش ما برای پیدا کردن بازیکن خوب در خط دفاع ادامه دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و پاس همدان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه دستگردی برگزار شد با برتری 3 بر صفر سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.