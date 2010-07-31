برخی گروههای لبنانی مجری سیاستهای بیگانگان بر ضد مقاومت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جبهه عمل اسلامی لبنان در بیانیه ای به تحرکات برخی گروههای لبنانی اشاره کرد و آن را در راستای همدستی با خواسته های بیگانگان دانست.

این جبهه تاکید کرد : این گروهها به طور مستقیم و غیرمستقیم با طرفهای بین المللی و منطقه ای، بر ضد لبنان و معادله مقاومت، ارتش و مردم عمل می کنند.

در این بیانیه از دعوت رهبران عرب برای آرامش و ثبات در لبنان تقدیر شده است.

جبهه عمل اسلامی لبنان ضمن تاکید بر ضرورت حل ریشه ای مشکلات لبنان ادامه داد : راه حل موقت فقط وقت کشی است و سبب ایجاد بحران مذهبی و فرقه ای و ادامه تنشها در لبنان خواهد شد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال فتنه داخلی در لبنان با استفاده ابزاری از موضوع دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان هستند که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در این زمینه هشدار داده است که میان این دادگاه و موساد رژیم صهیونیستی ارتباط وجود دارد.