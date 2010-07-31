قطبی دعوتم کند در خدمت تیم ملی خواهم بود/ مشکل ما در اتریش گاوداری نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پس از برتری 3 برصفر تیمش مقابل پاس همدان با بیان این مطلب افزود: ما این بازی را بردیم و سه امتیاز دیگر را بدست آوردیم. با این شرایط طبیعی است که باید از عملکرد خود و نتیجه‌ای که بدست آورده‌ایم، راضی باشیم.

کریمی که پس از مصدومیت اسماعیل نظر به عنوان مدافع در ترکیب تیم استیل آذین به میدان رفت، گفت: مربی از من خواست در پست دفاع به میدان بروم و من هم به خاطر نیاز تیم در این پست بازی کردم. سعی کردم آنچه در توان دارم را به کار گیرم و به تیم کمک کنم. اینکه خوب بودم یا بد را باید سرمربی تیم نظر بدهد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه تیمش روند پیروزی‌های خود را حفظ کند، در خصوص شرایط اردوی تیم ملی گفت: دیگر نباید به این موضوع پرداخت و در این خصوص بحث زیاد شده است. آنجایی که اردوی تیم ملی برپا شده بود، منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی بود. طبیعی بود که در این منطقه حیوانات اهلی وجود داشته باشد. درختی بریده شود و ... .

این بازیکن ملی پوش افزود: مشکل ما در اردوی اتریش وجود گاوداری و چوب بری در اطراف کمپ تیم ملی نبود. متاسفانه برخی‌ها این مسائل را بی جهت بزرگ کردند.

وی با انتقاد از نحوه تمرینات تیم ملی در اتریش گفت: بازیکنانی که از تیم‌های باشگاهی خود به اردوی تیم ملی آمده بودند، همه تمرینات بدنسازی را پشت سر گذاشته بودند و نیازی به بدنسازی دوباره در تیم ملی بود اما در اتریش بازهم با ما کار بدنی شد.

کریمی با بیان اینکه "هر مربی سلیقه خاص خودش را دارد"، افزود: قطعا اگر مربی تیم ملی مرا به اردو دعوت کند در خدمت تیم کشورم خواهم بود، در غیر این صورت برای ملی پوشان و مربی تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم.